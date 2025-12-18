Boletas para el concierto de Juan Luis Guerra van de RD$2,400 a RD$19,200

El icónico cantautor dominicano Juan Luis Guerra se presentará en Santiago de los Caballeros el sábado 21 de febrero de 2026, con un concierto que promete ser memorable en el Estadio Cibao. Las boletas saldrán a la venta este martes 16 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana, con precios que oscilan entre RD$2,400 y RD$19,200, según la localidad. Todas las entradas estarán numeradas, garantizando mayor comodidad al público.

El público del Cibao podrá disfrutar de una velada especial con un recorrido por la brillante trayectoria musical del artista, interpretando clásicos que han marcado generaciones como Ojalá que llueva café, Burbujas de amor, Bachata rosa, La bilirrubina y Visa para un sueño, además de otros temas que confirman la vigencia y calidad de su propuesta artística.

Localidades y precios de boletas (sin descuento)

(Incluyen cargos por servicio)

Special Guest A2, A5 (Filas A–C): RD$19,200

RD$19,200 Special Guest A2, A5 (Filas D–G): RD$16,800

RD$16,800 Special Guest A2, A5 (Filas H–X): RD$14,400

RD$14,400 Special Guest A1, A6: RD$12,000

RD$12,000 Special Guest A9, A10: RD$9,600

RD$9,600 Special Guest A7, A8, A11, A12: RD$7,200

RD$7,200 VIP B1–B6: RD$5,040

RD$5,040 Gradas: RD$2,400

El descuento Visa Banreservas no aplica para los bloques A1, A2, A3, A4, A5 y A6.

Ganador de múltiples Premios Grammy y Latin Grammy, Juan Luis Guerra es una de las figuras más influyentes de la música latina y un verdadero embajador cultural de la República Dominicana. Su fusión magistral de merengue, bachata y ritmos caribeños, acompañada de letras profundas y universales, lo ha consolidado como un artista de alcance global.

Este concierto reunirá tanto a dominicanos como a visitantes internacionales en una celebración musical donde la emoción, la identidad y las canciones serán protagonistas. La presentación promete una experiencia única, permitiendo al público cantar y vivir en directo un repertorio que ha trascendido generaciones y fronteras.

Las boletas estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma oficial www.tuboleta.com.do.

Preventa Visa Banreservas

Como parte del proceso de venta, se realizará una preventa exclusiva para tarjetas Visa Banreservas, a partir del 16 de diciembre a las 10:00 a. m.

Información del evento