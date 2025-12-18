Boletas entre RD$1,500 y RD$7,400 para el juego Detroit vs RD en el Quisqueya

Desde las 10:00 de la mañana de este jueves están disponibles las boletas para el esperado enfrentamiento entre los Detroit Tigers y la selección de la República Dominicana, un duelo que reunirá estrellas de las Grandes Ligas con destacados peloteros dominicanos.

Los organizadores dieron a conocer los precios de las entradas, ofreciendo alternativas para distintos tipos de fanáticos:

Palcos A Grand Stand: RD$7,400

RD$7,400 Palcos A Ext: RD$6,500

RD$6,500 Palcos AA Grand Stand: RD$4,750

RD$4,750 Preferencias: RD$3,500

RD$3,500 Palcos AAA: RD$2,500

RD$2,500 Gradas: RD$1,500

Las boletas pueden adquirirse a través de Uepa Tickets y en los puntos de venta autorizados. Debido al gran interés que ha generado el evento, se recomienda comprar con anticipación.

Un evento sin precedentes

El choque entre Detroit y República Dominicana forma parte de una serie de partidos especiales diseñados para acercar el béisbol de las Grandes Ligas al público dominicano, destacando el impacto de los jugadores criollos en la MLB y fortaleciendo el vínculo entre la afición local y el deporte nacional.

Los encuentros se disputarán los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y se espera una asistencia masiva de fanáticos.

El juego del 3 de marzo iniciará a las 7:00 p. m., mientras que el del 4 de marzo se celebrará a las 3:00 p. m. Será la primera vez que una selección dominicana reciba en casa a una organización de la MLB, en un acontecimiento que servirá como antesala oficial del Clásico Mundial de Béisbol 2026.