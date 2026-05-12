Bogotá impulsa turismo de lujo con nueva estrategia “Bogotá Auténtica”

Bartolo García

Bogotá, Colombia.– La ciudad de Bogotá presentó oficialmente “Bogotá Auténtica”, una nueva estrategia orientada a fortalecer el turismo premium y posicionar a la capital colombiana como uno de los destinos de lujo más atractivos de América Latina.

El proyecto está enfocado en ofrecer experiencias exclusivas y personalizadas dirigidas a viajeros corporativos, turistas de alto poder adquisitivo y visitantes interesados en propuestas diferenciadas vinculadas a la cultura, la gastronomía y el entretenimiento.

La iniciativa es impulsada por el Instituto Distrital de Turismo, el Bureau de Convenciones de Bogotá, la Cámara de Comercio, Fenalco y LATAM Airlines Colombia, entidades que trabajan de manera conjunta para fortalecer el posicionamiento internacional de la ciudad.

“Bogotá Auténtica apuesta por experiencias memorables, autenticidad y servicio personalizado”, destacaron los organizadores, quienes buscan conectar a los visitantes con la riqueza cultural, gastronómica y creativa de la capital colombiana.

La estrategia también tiene como objetivo fortalecer el turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), impulsando la llegada de inversionistas y grandes encuentros internacionales a la ciudad.

El lanzamiento se produce en un contexto de crecimiento turístico para Bogotá, que en 2025 recibió más de 1.9 millones de visitantes extranjeros, consolidándose como uno de los principales destinos de negocios y reuniones en la región.

Las autoridades informaron que la convocatoria para integrar propuestas dentro de “Bogotá Auténtica” estará abierta hasta el 10 de julio de 2026, permitiendo que empresas y creadores de experiencias presenten iniciativas alineadas con el concepto premium del programa.

Los proyectos seleccionados obtendrán visibilidad internacional y acceso a nuevas oportunidades de negocio, fortaleciendo así la proyección de Bogotá como un destino sofisticado, competitivo y centrado en experiencias de alto valor humano y cultural.