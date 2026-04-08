BID destaca a la banca dominicana como motor clave del crecimiento y la inclusión financiera

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nathalie Alvarado, afirmó que el sistema bancario dominicano se ha consolidado como un aliado estratégico para impulsar el desarrollo económico y la inclusión financiera.

En una entrevista publicada en la revista institucional ABAnce, de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Alvarado destacó el rol de la banca múltiple como socio clave en la ejecución de políticas orientadas al crecimiento productivo y sostenible.

La funcionaria subrayó que el sistema financiero nacional es uno de los más resilientes de la región, con sólidos indicadores de calidad de activos, adecuados niveles de liquidez y una rentabilidad sostenida.

Asimismo, resaltó la fortaleza patrimonial de las entidades financieras, que supera ampliamente los mínimos regulatorios, lo que contribuye a la estabilidad del sistema.

Alvarado indicó que la diversidad y profundidad del sistema bancario han permitido ampliar el acceso a servicios financieros en distintos segmentos de la población.

No obstante, señaló que la penetración del crédito en el país ronda el 32 % del PIB, cifra inferior al promedio regional, lo que representa una oportunidad para expandir el financiamiento productivo.

En ese sentido, destacó que la banca ha sido un socio fundamental del BID en iniciativas orientadas al comercio exterior, las mipymes y las empresas lideradas por mujeres.

También valoró el impulso a inversiones verdes, el fortalecimiento del mercado de capitales y el desarrollo de soluciones financieras sostenibles.

La representante del BID señaló que aún existe un amplio espacio para promover financiamientos vinculados a energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica y agricultura resiliente.

Finalmente, destacó los avances en la implementación del WE Finance Code en el país, resaltando el trabajo conjunto entre el BID, la ABA y otros actores para fortalecer el uso de datos con enfoque de género y mejorar la inclusión financiera.