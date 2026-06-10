BHD y MLB fortalecen formación integral de jóvenes prospectos del béisbol dominicano

Más de 10,500 peloteros han sido impactados en dos décadas mediante un programa que combina educación financiera, valores y desarrollo personal

Bartolo García

Distrito Nacional. El Banco BHD y la Major League Baseball (MLB) celebraron un encuentro de bienvenida dirigido a los nuevos prospectos firmados por las academias de béisbol de Grandes Ligas en República Dominicana, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de los jóvenes talentos que aspiran a construir una carrera en el deporte profesional.

La actividad forma parte de la alianza estratégica que ambas instituciones mantienen desde hace 20 años y que ha beneficiado a más de 10,500 prospectos, brindándoles herramientas orientadas a fortalecer su crecimiento económico, educativo y personal, más allá de su desempeño dentro del terreno de juego.

Ejecutivos del BHD y MLB dan la bienvenida a los prospectos peloteros

Durante el acto, Ángela Samper, vicepresidenta ejecutiva de Banca Retail y Negocios Digitales del Banco BHD, destacó que el béisbol representa una importante vía de transformación social para miles de jóvenes dominicanos. Señaló que el objetivo del programa ha sido siempre ofrecer conocimientos y habilidades que les permitan construir un futuro sólido y sostenible.

Samper resaltó que, además de ser el banco oficial de la MLB en el país, el BHD ha desarrollado una propuesta de formación integral enfocada en educación financiera, fortalecimiento de valores, habilidades sociales y toma de decisiones responsables, contribuyendo al crecimiento profesional y humano de los prospectos.

Prospectos peloteros

Por su parte, Henry González, Senior Director International Baseball Operations de la MLB, valoró el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes firmados por las academias, destacando que cada uno representa una historia de sacrificio, apoyo familiar y sueños que comienzan a hacerse realidad. Asimismo, agradeció al Banco BHD por su respaldo constante a los peloteros en formación.

La jornada también contó con la participación del expelotero de Grandes Ligas Wellington Castillo, quien compartió un mensaje motivador con los asistentes, resaltando la importancia de la disciplina, la preparación y la educación como factores determinantes para alcanzar el éxito dentro y fuera del béisbol profesional.

El encuentro reunió a ejecutivos del Banco BHD, representantes de la MLB, entrenadores y prospectos, consolidándose como un espacio de inspiración y aprendizaje. Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan el desarrollo integral de las futuras estrellas del béisbol dominicano y contribuyan positivamente a sus comunidades.