BHD inaugura su Temporada OPEN 2025

Distrito Nacional. El Banco BHD inauguró la Temporada OPEN 2025, con nuevas propuestas de negocios para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025.

Durante la Temporada, la entidad financiera ofrece condiciones especiales en productos y servicios bancarios como préstamos comerciales a cuotas, líneas de crédito, leasing, tarjetas de crédito, seguros para negocios, cuentas empresariales y capacitaciones para las mipymes.

El acto de lanzamiento fue encabezado por Steven Puig, presidente del Banco BHD y Víctor Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Durante el evento, también se inauguró la primera edición del Gran Bazar BHD-MICM, una iniciativa impulsada por ambas instituciones fruto de un acuerdo de colaboración.

Puig destacó que, desde hace más de una década, se desarrolla la Temporada Open logrando un impacto positivo en el sector mipymes. “Esta iniciativa, que tiene como foco respaldar a las mipymes de nuestro país, ha permitido que cientos de negocios crezcan. Estamos comprometidos con el desarrollo sostenible, la inclusión digital y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano. Volvemos este año con una robusta propuesta de soluciones financieras y no financieras para responder a las necesidades de nuestros clientes”, valoró el presidente del Banco BHD.

La jornada del Gran Bazar BHD-MICM consistió en una experiencia comercial, cultural y tecnológica que promovió el desarrollo y la digitalización de los negocios. En el Campus Financiero BHD se exhibieron 23 negocios de clientes mipymes y colaboradores de BHD, destacándose los rubros de artesanías, alimentos, textiles, cuidado personal, manualidades y artículos orgánicos.

Novedades de la Temporada OPEN 2025

Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, explicó que el concepto de este año de la Temporada OPEN BHD es “Tú decides”, con el cual el BHD anuncia su oferta de valor para apoyar a los clientes a impulsar su negocio con soluciones financieras y no financieras a la medida. “Contamos con diversas soluciones que se ajustan a las necesidades dependiendo del tipo de negocio y totalmente digitales”, indicó González.

Entre otras novedades de la Temporada OPEN 2025 se incluyen soluciones 100 % digitales disponibles desde la aplicación Móvil Banking Empresarial como token digital empresarial, desembolso digital de línea de crédito.

Además, financiamiento flexible con préstamos, líneas de crédito y leasing desde 12.50%; tarjeta de crédito Open con 5% de cahsback y 15% de descuento en la póliza de MAPFRE BHD Seguros Multirriesgo PyME.

Otras facilidades para los clientes son cuentas empresariales, un 50 % de descuento más cashback por facturación escalonada a través de Billet; PIN Pesos Empresarial, transferencias internacionales, enlaces de pago, depósito digital de cheques en Móvil Banking Empresarial BHD, financiamientos de vehículos, así como acompañamiento y asesoría personalizada por sector económico, y la formación empresarial mediante charlas, talleres y eventos exclusivos.