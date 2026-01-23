BHD identifica oportunidades por US$2,970 millones tras su paso por FITUR 2026

Bartolo García

Madrid, España.– El Banco BHD presentó los resultados preliminares de su participación en Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, donde sostuvo más de cincuenta reuniones con potenciales socios e inversionistas interesados en desarrollar proyectos en la República Dominicana.

De acuerdo con la entidad, estos acercamientos proyectan oportunidades de inversión por encima de los US$2,970 millones, distribuidas en distintos polos turísticos e inmobiliarios del país, con un horizonte de materialización estimado entre tres y cuatro años.

La presentación de resultados se realizó en un evento organizado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, en el marco de la agenda oficial dominicana en la feria internacional celebrada en Madrid.

Durante el encuentro, Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD, destacó que la presencia de la entidad en FITUR responde a una estrategia clara de acompañamiento al crecimiento del turismo nacional.

“El país es confiable, competitivo y atractivo para la inversión. BHD participa en FITUR como socio estratégico del sector turístico, apoyando proyectos alineados con el desarrollo sostenible y la diversificación del destino”, afirmó Méndez.

El ejecutivo explicó que la hotelería y los proyectos mixtos hotel–residencial concentran la mayor parte de las oportunidades identificadas, con un monto estimado superior a US$2,320 millones, reflejando la tendencia hacia desarrollos integrados.

Asimismo, señaló que las inversiones residenciales alcanzan alrededor de US$550 millones, principalmente en destinos como Punta Cana, Puerto Plata y Sosúa, fortaleciendo la oferta inmobiliaria asociada al turismo.

En tanto, los proyectos de salud y servicios conexos suman aproximadamente US$102 millones, contribuyendo a robustecer la infraestructura de apoyo tanto para visitantes como para las comunidades locales.

Méndez subrayó que este portafolio confirma la viabilidad del enfoque de ecosistema, en el que distintos sectores se integran para crear experiencias turísticas más completas y sostenibles.

Como parte de su agenda en la feria, el Banco BHD celebró la tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión, el único espacio dominicano en FITUR dedicado a contenido especializado sobre el sector.

En esta edición, el foro abordó el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”, y dejó instituida la Declaración de Madrid del Foro BHD, documento que recoge conclusiones y recomendaciones de las ponencias.

Otro anuncio relevante fue la firma de un acuerdo entre el Banco BHD y la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, orientado a impulsar esta modalidad en el país mediante productos financieros, capacitación y apoyo a eventos.

El convenio también contempla la realización de un estudio sobre el impacto económico del turismo deportivo en la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y la planificación del sector.

Méndez reiteró que el acompañamiento del BHD al turismo va más allá del modelo tradicional de sol y playa, apostando por una visión integral que incluya cultura, deporte, salud y servicios.

“Nuestro compromiso es con todo el ecosistema turístico. Un turismo bien planificado y financiado es una palanca poderosa para el desarrollo sostenible del país”, concluyó.

Los resultados presentados se enmarcan en el desempeño de la unidad de Turismo y Servicios Conexos del Banco BHD, que cerró 2025 con un crecimiento de cartera del 23 %, aportando actualmente uno de cada cinco dólares prestados al sector turístico dominicano.