BHD gana cuatro premios en festival iberoamericano por campaña contra violencia financiera hacia la mujer

Distrito Nacional, República Dominicana. El Banco BHD fue reconocido en el Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) 2025, por su más reciente campaña contra la violencia financiera hacia la mujer, “Un contenido muy poco normal”. Esta campaña es parte de la estrategia de comunicación publicitaria sobre no violencia hacia la mujer que implementa la entidad bancaria y obtuvo el mejor desempeño en los premios FIAP entre todas las campañas dominicanas propuestas en este festival.

El BHD recibió dos premios Oro por mejor uso de influenciador en cualquier plataforma y por contenido de marca integrado a otras plataformas, y dos premios Plata por mejor estrategia digital y mejor contenido social. La campaña “Un contenido muy poco normal” fue realizada por la agencia Publicis Dominicana y colocada por AOR Dominicana.

Carolina Ureña, vicepresidenta de Mercadeo Institucional y Publicidad del Banco BHD, destacó que “realizamos una campaña disruptiva que movió a la audiencia a sumarse a la sensibilización sobre la violencia financiera, una problemática social que impacta de forma silenciosa a muchas mujeres”.

“El principal logro de esta campaña fue ver cómo esta estrategia publicitaria logró movilizar a otras instituciones de la sociedad civil, que se sumaron al debate y amplificaron el mensaje, llevándolo a más personas y más personas. Para nosotros, ese fue el gran éxito: cumplir con nuestro compromiso de impulsar el progreso humano”, enfatizó Raysa Conde, segunda vicepresidenta de Publicidad y Promoción del Banco BHD.

El BHD tiene más de una década promoviendo la equidad e igualdad de género y la conversación contra la violencia de género en todas sus formas. Esta campaña en particular, ganadora en FIAP 2025, se colocó durante diez días a través de una estrategia de influencer marketing en la que una influenciadora compartió contenido cotidiano en sus redes incluyendo sutiles señales de violencia financiera. La comunidad empezó a notar lo extraño, a comentar y a generar una conversación orgánica que se volvió tendencia.