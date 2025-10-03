BHD e INDEX firman acuerdo para apoyar a la diáspora dominicana

Bartolo García

Distrito Nacional, RD. – El Banco BHD y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) firmaron un acuerdo interinstitucional que marca un paso importante en el acompañamiento a las comunidades dominicanas que residen fuera del país.

El convenio contempla el impulso de siete iniciativas educativas, sociales y culturales diseñadas para brindar oportunidades de crecimiento y fortalecer el sentido de identidad en la diáspora.

Entre las actividades que se desarrollarán figuran talleres de emprendimiento, programas audiovisuales, torneos de béisbol comunitario, desfiles dominicanos y la participación en las populares Semanas Dominicanas que se realizan en diferentes ciudades del mundo.

El acuerdo fue rubricado por el presidente ejecutivo del BHD, Fidelio Arturo Despradel, y la directora del INDEX, la viceministra y embajadora Celinés Toribio, durante el cierre de la III Feria Inmobiliaria New York City, patrocinada por la entidad financiera.

En virtud del convenio, el Banco BHD respaldará diversos programas impulsados y producidos por el INDEX, dependencia del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Como parte de los compromisos asumidos, el BHD pondrá a disposición su equipo de especialistas para impartir capacitaciones financieras bajo el programa “BHD Mujer x INDEX: Mujeres que impulsan”, una iniciativa que se celebrará en el mes de marzo.

Este programa busca formar, visibilizar y conectar a mujeres dominicanas en el exterior, con énfasis en emprendimiento, educación financiera y liderazgo femenino, contribuyendo a su empoderamiento económico y social.

Durante el acto de firma, el señor Despradel destacó el valor de la iniciativa: “Esta alianza es parte del compromiso que tenemos con la diáspora dominicana. Dondequiera que se encuentre un dominicano queremos impulsar su progreso y contribuir a su desarrollo cultural, social y económico”.

De su lado, la embajadora Celinés Toribio afirmó que el convenio fortalece la misión del INDEX de acompañar a los dominicanos fuera de su tierra. “Nuestra prioridad es cultivar la educación, fomentar la identidad y apoyar a nuestros compatriotas en cada paso de su desarrollo”, expresó.

Este esfuerzo conjunto se suma a otros proyectos en los que ambas instituciones han colaborado, como el concurso “Huellas de mi Quisqueya” y la Feria Inmobiliaria New York City, eventos que conectan directamente con las comunidades en el extranjero.

El INDEX, desde su creación, ha trabajado de manera constante en programas y acciones que buscan defender los derechos de los dominicanos en el exterior, mejorar su calidad de vida y fortalecer sus vínculos con la patria.

Por su parte, el Banco BHD ha mantenido un enfoque sostenido en el acompañamiento a la diáspora, ofreciendo asesoría financiera a través de sus ferias inmobiliarias anuales en New York, Florida y Madrid, las cuales han facilitado oportunidades de inversión a miles de dominicanos.

Con esta alianza, ambas instituciones ratifican su compromiso de trabajar unidas en beneficio de los dominicanos que residen fuera del país, reforzando la conexión con su cultura y creando plataformas de crecimiento para las próximas generaciones.

