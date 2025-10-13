BHD dona RD$100 millones para preservar el Ateneo Amantes de la Luz, emblema cultural de Santiago

Bartolo García

El Banco BHD reafirmó su compromiso con la cultura dominicana al anunciar una donación de RD$100 millones para la restauración, modernización y preservación del Ateneo Amantes de la Luz, uno de los centros culturales más emblemáticos de Santiago de los Caballeros.

El anuncio fue realizado durante un acto en el Centro León, encabezado por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y otras autoridades gubernamentales, empresariales y culturales.

Molina Achécar destacó que esta iniciativa refleja la visión de la entidad de fortalecer el capital social como elemento clave para el desarrollo de los pueblos, promoviendo una cultura de colaboración, educación y valores ciudadanos.

“El Ateneo Amantes de la Luz es símbolo del compromiso de Santiago con la educación, la ciencia y la cultura. Para el BHD, es un honor contribuir a su preservación y modernización, garantizando que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de su valioso legado”, afirmó el ejecutivo bancario.

La donación incluye la rehabilitación estructural del edificio histórico, la digitalización de su hemeroteca y biblioteca, así como la instalación de tecnología moderna para el acceso público a documentos patrimoniales de incalculable valor histórico.

La contribución fue recibida por Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo, y Darío Fernández Morales, vicepresidente, quienes agradecieron al BHD por su apoyo a la cultura regional y nacional, calificando el gesto como un acto de “visión y responsabilidad social”.

El Ateneo Amantes de la Luz, fundado en 1874 por Manuel de Jesús Peña y Reinoso, alberga la primera biblioteca pública de la República Dominicana y conserva valiosos documentos que narran más de un siglo y medio de historia intelectual y cívica.

Su restauración no solo busca recuperar un patrimonio arquitectónico, sino también revitalizar un espacio vivo de pensamiento, arte y conocimiento, que ha sido escenario de conferencias, tertulias, debates y exposiciones culturales desde el siglo XIX.

El acto contó con la participación de destacadas figuras públicas, entre ellas el senador de Santiago, Daniel Rivera, la gobernadora Rosa Santos, y el alcalde Ulises Rodríguez, además de los principales ejecutivos del Centro Financiero BHD, como Andrés Maldonado, Steven Puig, Fidelio Arturo Despradel y Josefina Navarro.

Durante su discurso, Molina Achécar insistió en que el sector empresarial debe ser un agente activo en la promoción de la cultura y los valores colectivos, recordando que “las empresas son también constructores del tejido social”.

Subrayó que la verdadera transformación nacional requiere diálogo institucional, visión de largo plazo y una participación comprometida de todos los sectores en temas esenciales como la educación, la salud y el medio ambiente.

El presidente del BHD enfatizó que, con una cultura colaborativa y de concertación, el país puede superar retos estructurales en ámbitos como la seguridad ciudadana, sostenibilidad fiscal y sistema previsional, pilares indispensables para el bienestar social.

El apoyo al Ateneo forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa del BHD, que busca fortalecer la identidad dominicana, promover el acceso al conocimiento y proteger el patrimonio histórico y artístico del país.

Con esta inversión, el BHD no solo aporta a la preservación de un símbolo cultural, sino que también reafirma su compromiso con Santiago de los Caballeros, ciudad que ha sido cuna de líderes, intelectuales y artistas, y que hoy continúa siendo un referente de progreso y creatividad en República Dominicana.

