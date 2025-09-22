BHD anuncia la selección de la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo

Distrito Nacional. El Banco BHD dio a conocer los nombres de las diez seleccionadas de la décima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, el reconocimiento anual que honra a mujeres que realizan una labor que impacta de forma positiva a la sociedad.

Las diez seleccionadas este año por el jurado son Delba Josefina Suero, de la provincia Montecristi; Cándida Mercedes Castillo Reyes, de Santiago Rodríguez; Nellys Margarita Heredia Agramonte, de Azua; Norma Isabel Almonte Victoria y Xenia Anacaona Gell de Álvarez, de Santiago; así como Herminia del Pilar Perelló (Judith) y María Estefani Zapata Mejía, de Baní; Francisca Arisleyda Beard de Burgos, de Puerto Plata; y Teresa Dhamelisse Then Vanderhorst, Janely Mercedes Paulino Madera y Norka Margarita Díaz Velázquez, de Santo Domingo. Asimismo, se anunciará un homenaje especial.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, destacó que, durante esta década, el Premio Mujeres que Cambian el Mundo ha evolucionado hasta convertirse más que en un premio, en un programa de desarrollo de la mujer.

“El Premio Mujeres que Cambian el Mundo reconoce y visibiliza la labor y los resultados de iniciativas lideradas por mujeres que tienen importante impacto en la sociedad dominicana. En los diez años de este programa, hemos compartido más de cien historias de mujeres que, con su valentía, ejemplo de perseverancia, amor al prójimo, espíritu transformador, pasión, capacidad de hacer alianzas y visión, demuestran el mayor compromiso con el progreso humano”, aseguró Navarro.

Las iniciativas de las mujeres seleccionadas este 2025 tienen un impacto inigualable en la transformación de sus comunidades y corresponden a las áreas de salud, género, inclusión, emprendimiento, cultura y acción social.

El jurado del Premio Mujeres que Cambian el Mundo 2025 está conformado por el periodista Huchi Lora, María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes; Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; Soledad Álvarez, filóloga y poeta, y Steven Puig, presidente del Banco BHD. Además, por segunda ocasión es jurado invitado, el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La ceremonia se realizará el domingo 23 de noviembre de 2025 en el Teatro Nacional Eduardo Brito y se transmitirá por Color Visión, canal 9.

Aporte al progreso de la mujer

Desde el 2014 hasta la fecha, la entidad bancaria ha reconocido a más de cien mujeres de todo el país, a las que ha ofrecido un programa de acompañamiento, asesoría y formación extensivo a los beneficiarios de la labor que realizan. Dentro de las innovaciones, el Banco BHD lanzó en marzo el programa Mujeres Líderes, una iniciativa creada especialmente para las ganadoras del Premio Mujeres que Cambian el Mundo.

La ganadora del primer lugar obtendrá un premio en metálico de un millón de pesos. Las premiadas en el segundo y tercer lugar recibirán un premio de quinientos mil pesos cada una. Las demás reconocidas recibirán trescientos mil pesos cada una.

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo es parte de la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social del Banco BHD, así como de su estrategia de género, que implementa desde el 2015.