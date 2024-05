Ben Affleck y Jennifer Lopez podrían estar al borde del divorcio

En el mundo del espectáculo, las relaciones son tan dinámicas como las carreras de sus protagonistas. Recientemente, han surgido rumores que indican que Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar enfrentando problemas en su matrimonio, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible divorcio.

La pareja, que se reencontró después de más de dos décadas desde su ruptura, se ha mantenido en el ojo público desde su sorpresiva boda. Sin embargo, informes recientes sugieren que los actores están asistiendo a terapia de pareja, lo que ha alimentado la idea de que su relación podría estar en peligro.

Las pruebas de que Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar al borde del divorcio

Varios indicios han levantado sospechas sobre la estabilidad del matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck podría estar tambaleando. Por ejemplo Jennifer ha sido vista en múltiples ocasiones sola, incluso durante celebraciones importantes como el Día de la Madre, mientras que Ben ha estado notablemente ausente.

El manejo de la fama por parte de Jennifer Lopez y Ben Affleck parece ser el epicentro de sus disputas Photo © 2023 x17/The Grosby Group

Según reportes, los famosos han iniciado terapia de pareja en un intento por resolver sus diferencias. Aunque no hay confirmación oficial, esta noticia ha sido difundida por medios de comunicación.

Se ha informado que Ben Affleck ya se ha mudado de la casa que ambos compraron juntos, lo que podría ser un signo de una separación inminente. Incluso, la cantante ha sido captada visitando una casa en Los Ángeles, lo que podría interpretarse en que no quiere vivir en la casa que comparte el matrimonio.

De acuerdo a una fuente consultada por la revista In Touch, Ben Affleck ha llegado a un punto límite con Jennifer Lopez y se ha mudado de la casa que compartían. “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa”, afirmó el informante.

PortadaQuienMayo2024.jpg

Revista Digital

Jennifer Lopez y Ben Affleck no han estado juntos últimamente

El actor no asistió a la Met Gala junto a su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de la importante posición que ella ocupaba como copresidenta del evento. La excusa oficial de Ben para no asistir fue que estaba ocupado filmando The Accountant 2, pero la fuente sostiene que es el fin de su relación la principal causa de su ausencia en el evento.

“Ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”, añadió el confidente. “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, agregó la fuente.

A pesar de los rumores y especulaciones, ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck han hecho declaraciones oficiales sobre el estado de su relación. Mientras tanto, sus fans esperan que puedan superar cualquier obstáculo y continuar su vida juntos.

Ben y Jennifer salieron por primera vez a principios de los años 2000 y estuvieron a pocos días de casarse cuando cancelaron su boda en 2003. Permanecieron juntos hasta enero de 2004 antes de poner fin a la relación. No fue hasta 2021 cuando se reconciliaron, lo que les llevó a finalmente casarse en julio de 2022. quien.com