Bellón impulsa la innovación en la construcción con segunda edición de sus encuentros especializados

Bartolo García
Santo Domingo.– La empresa Bellón celebró la segunda edición de sus “Encuentros de Innovación Constructiva”, una iniciativa orientada a fortalecer la capacitación de clientes corporativos y profesionales de la industria de la construcción mediante el intercambio de conocimientos sobre las principales tendencias tecnológicas que transforman el sector.
La actividad, desarrollada en el salón Tempranillo de Cava Alta, dio continuidad al programa iniciado por la empresa para promover la actualización profesional y acercar a sus aliados estratégicos herramientas innovadoras que contribuyan a elevar la competitividad de la industria de la construcción en la República Dominicana.
Durante la apertura, el director general de Bellón, Carlos Iglesias, destacó que la innovación forma parte de la esencia de la empresa y aseguró que adaptarse a los cambios tecnológicos resulta indispensable para responder a los nuevos desafíos del mercado. Señaló que estos encuentros buscan aportar conocimientos que generen valor y preparen a los clientes para afrontar los retos de la industria.
Por su parte, el subdirector comercial, Miguel Díaz, afirmó que Bellón aspira a convertirse en un aliado estratégico para sus clientes, más allá de la relación comercial. Explicó que estas conferencias fomentan la actualización constante, el intercambio de experiencias y el acceso a soluciones innovadoras que permitan desarrollar una industria más eficiente y competitiva.
La directora de Mercadeo, Emily MacDougall, explicó que los “Encuentros de Innovación Constructiva” forman parte de una plataforma diseñada para ofrecer acceso a conocimientos especializados, tendencias emergentes y espacios de conexión entre expertos, marcas líderes y tomadores de decisiones del sector construcción.
En esta segunda edición, los participantes asistieron a la conferencia “IA aplicada al análisis de presupuestos y diseños estructurales”, impartida por el especialista Junior Ureña, quien presentó herramientas, metodologías y casos prácticos sobre la aplicación de la inteligencia artificial para optimizar la toma de decisiones, mejorar la precisión de los procesos y aumentar la productividad en los proyectos constructivos.
La jornada concluyó con un espacio de networking que permitió a los asistentes intercambiar experiencias y fortalecer vínculos profesionales. Con esta iniciativa, Bellón reafirma su compromiso con la innovación, la capacitación continua y el desarrollo del sector construcción, consolidando estos encuentros como un referente para la actualización profesional en el país.