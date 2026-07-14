BECCA presenta innovador proyecto de parqueos y almacenamiento para Bayahibe y La Romana

Bartolo García

La empresa desarrolladora BECCA presentó el primer edificio de parqueos, almacenamiento (storage) y lockers para Bayahibe y La Romana, un proyecto que busca responder a la creciente demanda de infraestructura en estos destinos turísticos y residenciales de la región Este de la República Dominicana.

La propuesta surge con el objetivo de cubrir una necesidad que, según la empresa, no había sido atendida por el sector privado. Más que desarrollar apartamentos, BECCA apuesta por crear infraestructura que aporte valor al desarrollo urbano, mejorando las condiciones para vivir, visitar e invertir en la zona.

El edificio estará ubicado en Bayahibe y ofrecerá a dominicanos y extranjeros la posibilidad de adquirir una unidad con título de propiedad desde US$14,000, convirtiéndose en una nueva alternativa de inversión en un mercado con alta proyección de crecimiento.

La empresa destacó que Bayahibe y La Romana figuran entre los destinos de mayor expansión del Caribe, impulsados por el incremento de visitantes, residentes y el desarrollo de segundas viviendas, lo que ha generado una demanda permanente de espacios para parqueos y almacenamiento.

El proyecto, impulsado por el empresario Federico Castillo, está concebido como una infraestructura urbana destinada a facilitar la movilidad, el almacenamiento y la logística de quienes viven o frecuentan la zona. “No estamos construyendo solo proyectos de alto nivel. Estamos construyendo el sistema completo, la infraestructura que el destino necesitaba para funcionar”, afirmó.

BECCA explicó que el edificio contará con cámaras de vigilancia (CCTV) las 24 horas, acceso mediante aplicación móvil, cerraduras digitales y barreras de control, ofreciendo altos estándares de seguridad para los propietarios e inversionistas.

Como parte de su oferta, el proyecto incluye una renta neta garantizada del 6 % anual en dólares durante los primeros 24 meses posteriores a la entrega, una plusvalía estimada superior al 30 %, planes de pago disponibles y una preventa vigente hasta el 30 de julio o hasta agotar las unidades disponibles.