Becas digitales para maestros: INDOTEL y ADP impulsan la capacitación docente

Bartolo García

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) firmaron este miércoles un convenio que permitirá capacitar a 1,444 docentes en competencias digitales, con el fin de fortalecer la calidad educativa en las aulas.

El acuerdo, rubricado en la sede de la ADP, contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó la importancia de colocar a los maestros en el centro de la transformación educativa y digital.

Peña aseguró que esta iniciativa se enmarca en la visión del presidente Luis Abinader de modernizar la educación dominicana a través de la innovación tecnológica y la formación docente.

“Este convenio entre INDOTEL y la ADP reafirma nuestro compromiso con un aprendizaje interdisciplinario e inclusivo, donde los maestros tengan herramientas para guiar a sus estudiantes en la era digital”, señaló la vicepresidenta.

El presidente del Consejo Directivo de INDOTEL, Guido Gómez Mazara, explicó que este convenio representa una oportunidad concreta para que los maestros se inserten en el ecosistema digital con herramientas de nivel intermedio y avanzado.

“Otorgamos 1,444 becas bajo el entendimiento de que la educación es el puente más sólido para abrir oportunidades. Queremos que cada maestro dominicano esté listo para los retos del futuro”, expresó Gómez Mazara.

El acuerdo establece que la ADP tendrá la responsabilidad de identificar a los beneficiarios en sus 174 seccionales, distribuir las becas y motivar a los docentes a completar con éxito la formación.

De su lado, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, valoró el convenio como una acción transformadora: “La ADP se transforma, y lo hace fortaleciendo a sus maestros con competencias digitales que son claves para el presente y futuro de la educación”.

Hidalgo agradeció al INDOTEL por el respaldo, subrayando que la actualización constante de los maestros es una prioridad para garantizar aulas más innovadoras y productivas.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto en el que la digitalización educativa se consolida como motor de inclusión social y desarrollo económico. El programa Talento Digital RD, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está diseñado para formar a los docentes en habilidades con enfoque en la empleabilidad y el emprendimiento.

Los cursos abarcan desde el uso de herramientas digitales aplicadas a la docencia, hasta formación avanzada en programación, seguridad informática y tecnologías emergentes que impactan directamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La alianza entre INDOTEL y la ADP coloca a los docentes en el centro de la transformación digital del país, reafirmando que el futuro de la educación dominicana depende de una formación tecnológica sólida y accesible para todos los maestros.

Con este paso, República Dominicana da una señal clara de que la educación y la tecnología caminan de la mano hacia una enseñanza más competitiva, inclusiva y alineada a las demandas del siglo XXI.