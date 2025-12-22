Bayaguana vibra con el atletismo en histórico Festival Deportivo Seaboard

Bartolo García

Bayaguana.– El Estadio Olímpico Luguelín Santos fue escenario el pasado sábado 20 de diciembre del Primer Festival Deportivo Seaboard, una jornada que marcó un antes y un después para el deporte en Bayaguana y colocó al atletismo en el centro de la actividad deportiva nacional.

Con la participación de más de 300 atletas provenientes de distintas regiones del país, el festival incluyó diversas pruebas de atletismo desarrolladas bajo altos estándares técnicos y organizativos, consolidándose desde su primera edición como uno de los eventos deportivos más relevantes celebrados en la demarcación en los últimos años.

La actividad contó con la presencia de destacadas figuras del atletismo dominicano, entre ellas el doble campeón olímpico Félix Sánchez, cuya asistencia aportó prestigio y simbolismo a la jornada.

También estuvieron presentes Alexander Ogando, campeón mundial y subcampeón olímpico, así como Lidio Féliz, campeón mundial y subcampeón olímpico, elevando el nivel competitivo del festival.

Desde otras disciplinas deportivas, el evento recibió el respaldo de la atleta olímpica de voleibol Camil Domínguez y del medallista olímpico Luisito Pie, fortaleciendo el carácter multisectorial del encuentro.

El Primer Festival Deportivo Seaboard fue dedicado a la entrenadora Rosa Tiburcio, conocida como “Kika”, considerada la madre del atletismo de Bayaguana, en reconocimiento a su entrega y aportes a la formación de generaciones de atletas.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Fernando Geraldino, gerente de Responsabilidad Social de Seaboard, por su respaldo sostenido al deporte, e Isa Ogando, presidente de la Unión Deportiva de Bayaguana, por su compromiso con el desarrollo deportivo local.

La competencia incluyó la participación de atletas de la selección nacional y figuras de alto rendimiento como Liranyi Alonso, Yancarlos Martínez y Yohandris Andújar, quienes aportaron un elevado nivel técnico a las pruebas disputadas.

El festival sirvió además como evento de chequeo y evaluación para los atletas, en el marco de su preparación previa al período vacacional y como parte del proceso rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Al cierre de la jornada, los participantes manifestaron su satisfacción por el nivel de organización y la calidad técnica del evento, destacando el impacto positivo que tiene este tipo de iniciativas en su desarrollo deportivo.

Durante la actividad estuvo presente Alexis Peguero, presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, quien calificó el festival como un evento con estándares de organización internacional.

Peguero felicitó a la dirección del evento y a la empresa Seaboard por hacer posible una actividad que fortalece el atletismo y eleva el perfil competitivo del país.

El Festival Deportivo Seaboard fue organizado bajo la dirección de los medallistas olímpicos Luguelín Santos y Luisito Pie, quienes formaron parte activa del equipo organizador, combinando experiencia deportiva y gestión profesional.

Por su parte, Fernando Geraldino expresó su satisfacción por los resultados alcanzados y anunció que el Festival Deportivo Seaboard será institucionalizado, como parte del compromiso de Seaboard con el desarrollo del atletismo y del deporte nacional.

El evento se consolida así como un referente deportivo, social y comunitario, demostrando que la unión entre el sector privado, los atletas y una gestión profesional convierte al deporte en una poderosa herramienta de transformación y desarrollo para Bayaguana y la República Dominicana.