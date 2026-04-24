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Bávaro Adventure Park y Royal Holiday brindan nuevamente un día de esperanza para niñas y jóvenes

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PUNTA CANA.-En Punta Cana, un solo día puede transformarse en un recuerdo que atesorar de por vida. Así lo vivieron las 23 niñas y adolescentes del hogar Casa de Esperanza, quienes, gracias a Bávaro Adventure Park y al Movimiento Vacaciones para Todos de la Fundación Royal Holiday, disfrutaron un emocionante Day Tour en el Bávaro Adventure Park.

Para estas niñas y jóvenes que han enfrentado violencia y abandono, el viaje no fue únicamente diversión, se trató de una oportunidad para sentirse seguras, acompañadas y libres. Entre tirolesas y puentes colgantes, descubrieron nuevas formas de jugar, atreverse y compartir. El recorrido por el Sacred River, rodeado de naturaleza, se convirtió en un momento de calma y asombro.

“Amé todo de esta experiencia, me siento más feliz”. Beneficiaria de Casa Esperanza

Con cada risa, cada chapuzón y cada paso dentro del parque añadió una chispa de alegría a su historia. Al final del día, todas regresaron con algo más que cansancio y emoción: el recuerdo de una aventura que dejó huella en su corazón.

“el objetivo de esta actividad es promover un mensaje de inclusión y resiliencia en las niñas para que en el futuro puedan ser mujeres de éxito” expresó Héctor Ureña director comercial del parque.

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