Bávaro Adventure Park fortalece su presencia internacional en ANATO 2026

Bartolo García

Bogotá, Colombia.– Bávaro Adventure Park participó con notable éxito en la Vitrina Turística ANATO 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria turística en América Latina.

La delegación de la empresa dominicana estuvo encabezada por la gerente comercial Eliana de Jesús, quien lideró las actividades de promoción del parque ante operadores turísticos y representantes del sector.

Durante el evento se realizaron más de 50 citas de negocios, lo que permitió fortalecer relaciones comerciales y abrir nuevas oportunidades para la expansión de la marca en el mercado latinoamericano.

Además, la empresa desarrolló dos presentaciones oficiales dentro de la agenda del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, donde presentó sus más recientes innovaciones en turismo de aventura.

Entre las experiencias que despertaron mayor interés entre los asistentes destacó Sunset Catamaran, una propuesta que combina navegación, entretenimiento y vistas del atardecer en el Caribe.

Otra de las actividades presentadas fue Magic Mystic Memories – Polaris at Night, una experiencia nocturna que convierte la selva tropical en un escenario lleno de adrenalina y misterio.

Onasis Cedano Photo Capture

Asimismo, se destacó Sacred River, considerada una de las experiencias más innovadoras del parque, que integra aventura y naturaleza en un recorrido único dentro del destino turístico de Punta Cana.

Los representantes del parque indicaron que la participación en ANATO permitió consolidar alianzas estratégicas con operadores turísticos y agencias de viajes de distintos países.

El evento también sirvió para promover el posicionamiento de la República Dominicana como uno de los destinos más atractivos para el turismo de aventura en el Caribe.

Con su presencia en esta feria internacional, Bávaro Adventure Park reafirma su objetivo de seguir llevando la aventura dominicana a nuevos mercados y consolidarse como una de las propuestas turísticas más innovadoras de la región.