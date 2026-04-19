Base de Datos Internacional de Órganos Trasplantados (BDIOT)

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

La desaparición de personas, especialmente de infantes, es un hecho que muchas veces queda impune. Esto se debe a la debilidad institucional que consciente o inconscientemente suele no encontrar evidencias que aseguren identificar el destino final de la persona desaparecida.

Una posibilidad que no se quiere mencionar, es que el rapto de un infante podría estar directamente relacionado con el negocio del trasplante de órganos. Esto significa que, se utilizaría una persona para extraer sus órganos y luego venderlos al mejor postor, o por encargo, a un mercado fácilmente identificable.

En este texto se propone la creación de una Base de Datos Digital Internacional de Órganos Trasplantados. Con esta base de datos se podrá rastrear el origen de los órganos trasplantados haciendo uso de la química y de la física. De forma que se dificulten los procesos ilegales asociados a la venta de órganos humanos.

Se debe recordar que el ácido desoxirribonucleico (ADN), a menudo, es utilizado para confirmar la familiaridad entre madre, padre e hijos. Asimismo, es conveniente que se sepa que el ADN está presente no sólo en la sangre y la saliva sino también en todos los órganos de una persona.

Por tanto, cuando a una persona se le extrae un órgano, su ADN va con el órgano extraído y queda colocado de forma permanente dentro de la persona que lo recibe. En consecuencia, la persona con un órgano trasplantado tendrá en ese órgano dos tipos diferentes de ADN. El ADN mayoritario corresponderá al ADN del donante.

La propuesta de creación de una Base de Datos Digital Internacional de Órganos Trasplantados implica:

Identificar los centros de salud y el personal con capacidad para llevar a cabo trasplante de órganos con éxito en todos los países del mundo que estén de acuerdo con la propuesta. De cada órgano trasplantado se debe dejar un registro digital con todos los datos que describan el tipo de órgano trasplantado, su ADN, nombres de la persona que dona y del que recibe, fechas de cirugías, nombres de los centros de salud, personal de salud completo, etc. Esta base de datos confidencial será utilizada para llevar a cabo un control judicial y forense de los trasplantes realizados. El acceso a esta base de datos, así como el análisis mediante toma de muestra de órganos ya trasplantados deberá ser autorizada por un juez. Los países que se acojan a esta propuesta deberán legislar o ajustar sus leyes y códigos de ética para hacer viable esta propuesta que pretende dificultar los trasplantes de órganos realizados al margen de la ley.

Con una base de datos de esta naturaleza se podrá hacer una búsqueda del ADN de las personas desaparecidas utilizando el ADN del familiar que lo busque. Encontrar un órgano de una persona colocado en otra es una evidencia más que suficiente para identificar con un análisis químico lo que se ha hecho con una persona desaparecida.

Las fechas, edades, tipo de sangre, entre otros, son datos claves para rastrear e identificar órganos de personas desaparecidas.

Investigaciones criminales científicas tienen perfectamente identificadas las zonas geográficas donde es más común la desaparición de infantes y de personas en general. Esos mismos estudios conocen cuáles son los países y centros de salud donde mayor cantidad de trasplantes se realizan.

Por ejemplo, en la República de Argentina el Caso de Loan Danilo Peña conmovió posiblemente a millones de latinoamericanos. Loan es un niño de 5 años que desapareció en el entorno familiar el día 13 de junio de 2024, hasta la fecha no se conoce su paradero.

Basta que se investigue, con las autorizaciones legales pertinentes, a todos los niños que entre 4 y 6 años de edad hayan sido trasplantados con órganos en los países donde se realizan. Cualquier niño o niña que posea un órgano con el ADN de la madre de Loan confirma inmediatamente que, lamentablemente Loan fue utilizado como mercancía en el macabro negocio que aquí se menciona. Y que muy posiblemente ese hecho provoque que sea declarado muerto.

En síntesis, la base de datos de órganos trasplantados que se propone es una aplicación de la química, y de las ciencias en general, que facilita la identificación del origen de un órgano trasplantado. Este conocimiento puede dar respuesta a diferentes problemas legales, tales como: identificar lo que ha pasado con personas desaparecidas, reconocer las personas, personal y centros de salud que pudieron estar involucradas en la desaparición de seres humanos con la finalidad de ser utilizado como materia prima para el trasplante de órganos.El autor es doctor en ciencias químicas y reside en Santiago de los Caballeros. [email protected]