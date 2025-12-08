Barrick Pueblo Viejo impulsa modelo de economía circular liderado por mujeres en Hatillo

Sánchez Ramírez,– Barrick Pueblo Viejo continúa fortaleciendo las oportunidades económicas para las comunidades aledañas mediante iniciativas sostenibles e inclusivas. A través de la Asociación Madres Unidas de Hatillo, la empresa impulsa un modelo de aprovechamiento responsable de los recursos naturales dominicanos, liderado por mujeres —muchas de ellas madres solteras— que han encontrado en la fibra de coco una alternativa socioeconómica estable y de impacto ambiental positivo.

La iniciativa promueve la producción y comercialización de mantas y otros derivados del coco, utilizados por Barrick Pueblo Viejo para actividades de revegetación, conservación de suelos, prevención de la erosión y procesos de cierre ecológico dentro de la mina. Este enfoque ha permitido transformar un residuo agrícola en un insumo clave para la recuperación de áreas impactadas por la actividad minera.

La fabricación de mantas de coco es una de las 19 iniciativas empresariales reconocidas recientemente por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una Práctica Prometedora, destacándola como un modelo de innovación social y sostenibilidad replicable a nivel nacional.

Desde la puesta en marcha del proyecto en 2013, las participantes han recibido capacitación técnica y formación en gestión empresarial, lo que ha impulsado la creación de empleos formales y la diversificación de los ingresos familiares. El modelo se ha consolidado como un referente de economía social y circular, generando beneficios económicos y ambientales para Hatillo y la región.

Impacto económico y social

El programa de fabricación de mantas de coco inició con una inversión de US$51,946 y a la fecha ha generado más de RD$33,315,300 desde la fundación del proyecto y unos RD$29,103,300 en mantas de coco producidas para los procesos de revegetación de Pueblo Viejo.

Cada mujer cabeza de familia, percibe de RD$24,252.75 a RD$30,000 de ingreso y la asociación cuenta hoy con 38 mujeres asociadas activas en la producción. Y 150 mujeres beneficiadas indirectamente a través de subcontrataciones en temporadas de alta demanda.

Conservación y restauración ambiental

El uso de mantas de coco ha permitido la recuperación de áreas degradadas, favoreciendo la regeneración de flora nativa y estabilización del suelo. Unos 181,390 m² de mantas de coco utilizadas para restauración y revegetación en espacios intervenidos por la operación minera.

Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El programa contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS):

ODS 1: Fin de la pobreza

Fin de la pobreza ODS 5: Igualdad de género

Igualdad de género ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Trabajo decente y crecimiento económico ODS 12: Producción y consumo responsables

Producción y consumo responsables ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Con este proyecto, Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la innovación social y la generación de oportunidades que fortalezcan las capacidades de las comunidades y promuevan una minería responsable.