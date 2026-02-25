Barrick Pueblo Viejo impulsa mejoras en centros de salud rurales junto a Project CURE

Bartolo García

El sistema de salud dominicano continúa enfrentando retos importantes en acceso y calidad de los servicios, especialmente en comunidades rurales donde las limitaciones de recursos impactan de manera directa la atención a los pacientes.

Ante esta realidad, Barrick Pueblo Viejo, en colaboración con Project CURE, puso en marcha por segunda ocasión un programa integral destinado a fortalecer los centros de salud ubicados en las comunidades cercanas a su operación minera.

La iniciativa forma parte del compromiso social de la empresa con el desarrollo sostenible, enfocándose en áreas clave como educación, producción y, de manera prioritaria, el acceso a servicios médicos de calidad.

El proyecto busca mejorar la capacidad de respuesta de hospitales municipales y Centros de Atención Primaria mediante la donación de equipos médicos modernos, insumos especializados y acompañamiento técnico para el personal de salud.

Las acciones impactarán centros ubicados en las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y San Pedro de Macorís, beneficiando de forma indirecta a una población estimada de más de 575,000 personas.

De ese total, se prevé que alrededor de 458,500 comunitarios reciban beneficios directos a través de mejoras en diagnósticos, tratamientos y atención de emergencias en sus respectivos centros de salud.

Como parte del proceso de implementación, especialistas de Project CURE realizaron una evaluación detallada de las necesidades específicas de cada hospital y unidad médica, asegurando que las donaciones respondan a requerimientos reales.

Este levantamiento técnico permite que cada equipo entregado tenga un impacto efectivo y sostenible, una metodología que ha convertido a la organización en un referente internacional en asistencia médica humanitaria.

El programa contempla el envío de ocho contenedores marítimos cargados con equipos médicos básicos y especializados, además de suministros hospitalarios esenciales para la atención diaria.

La inversión logística ronda los 232,000 dólares, mientras que el valor de los equipos y materiales médicos donados se estima entre 2.4 y 3.2 millones de dólares, representando un importante aporte al sistema de salud local.

Con esta alianza estratégica, Barrick Pueblo Viejo reafirma su compromiso con el bienestar comunitario, contribuyendo a reducir brechas en el acceso a la salud y apoyando la construcción de un sistema médico más fuerte, inclusivo y resiliente en la República Dominicana.