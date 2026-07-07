Barrick Pueblo Viejo gradúa a 57 operadores comunitarios y consolida su apuesta por el talento local

Cotuí, República Dominicana. -Barrick Pueblo Viejo celebró la graduación de la segunda cohorte de su programa de Entrenamiento en Operación de Maquinaria Pesada, una iniciativa que continúa fortaleciendo las capacidades técnicas del talento local y ampliando las oportunidades de empleo para las comunidades de su área de influencia.

La ceremonia reunió a familiares, colaboradores y representantes de la empresa para reconocer el esfuerzo de 57 nuevos operadores comunitarios. Entre los graduados, el 14% son mujeres, un dato que refleja el compromiso de Barrick Pueblo Viejo con la incorporación femenina en roles técnicos y operativos.

Los graduandos completaron su entrenamiento en cuatro especialidades: 28 en operación de camión articulado, 13 en camión convencional, 10 en tractor de cadena y 6 en excavadora, preparándose para desempeñarse en proyectos de construcción y operación de maquinaria pesada.

Esta nueva promoción representa un importante crecimiento del programa, luego de que en enero de este año Barrick Pueblo Viejo graduara su primera cohorte de operadores comunitarios. Con esta segunda graduación, la empresa continúa ampliando el acceso de residentes de las comunidades vecinas a formación técnica especializada, fortaleciendo la empleabilidad y la participación de la mano de obra local en proyectos estratégicos.

El impacto del programa ya se refleja en historias como la de Alicia Cabrera, residente en la comunidad El Cruce de Maguaca, quien se graduó como operadora de camión articulado y fue contratada por la empresa contratista Rodicon. De igual manera, José Manuel Santos, del municipio Cotuí, culminó su formación como operador de excavadora y se incorporó a Barrick Pueblo Viejo, evidenciando las oportunidades laborales que genera esta iniciativa.

El programa de Entrenamiento en Operación de Maquinaria Pesada forma parte de la estrategia de Barrick Pueblo Viejo para impulsar el desarrollo económico local a través de la formación técnica especializada, preparando a los participantes para integrarse a proyectos de la empresa y sus contratistas. Con esta segunda cohorte, la compañía reafirma su apuesta por la capacitación como herramienta para generar empleos de calidad y contribuir al crecimiento sostenible de la provincia.