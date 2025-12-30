Banco Popular
Barrick Pueblo Viejo fortalece desarrollo comunitario con inversión social millonaria en 2025

Más de US$1.8 millones fueron destinados a salud, educación, infraestructura y desarrollo local en Sánchez Ramírez
Barrick Pueblo Viejo fortalece desarrollo comunitario con inversion social

Bartolo García

Durante el año 2025, Barrick Pueblo Viejo destinó una inversión social ascendente a US$1,868,293, enfocada en programas e iniciativas orientadas a mejorar de manera tangible la calidad de vida de miles de personas en la provincia Sánchez Ramírez y comunidades aledañas.

La empresa reafirmó con esta inversión su compromiso con el desarrollo sostenible, priorizando proyectos diseñados a partir de las necesidades reales de las comunidades, con impacto directo en áreas fundamentales como salud, educación, infraestructura comunitaria, medio ambiente y fortalecimiento del desarrollo local.

En el ámbito educativo, Barrick Pueblo Viejo otorgó 40 becas a jóvenes de escasos recursos económicos para cursar estudios superiores en carreras como mecatrónica, ingeniería, geología y psicología, contribuyendo a la formación de capital humano especializado en la región.

Estas becas fueron canalizadas a través del programa Crédito–Beca, ejecutado en alianza con FUNDAPEC, cubriendo el pago de matrícula universitaria y otorgando además un bono económico para apoyar gastos educativos, lo que facilita la permanencia y culminación de los estudios.

En materia de salud, la empresa desarrolló ocho operativos médicos comunitarios, beneficiando a más de 1,300 personas con servicios de atención primaria, prevención y diagnóstico oportuno, especialmente en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se entregaron 18 micrófonos auditivos a personas con discapacidad auditiva, se realizaron jornadas odontológicas y campañas de prevención del dengue, contribuyendo a mejorar la salud preventiva y la calidad de vida de los residentes.

Como parte del fortalecimiento del sistema sanitario local, Barrick Pueblo Viejo dotó a centros de salud de la zona con ocho contenedores médicos equipados con tecnología especializada, ampliando la capacidad de atención y respuesta en las comunidades.

En coordinación con los Comités de Desarrollo Comunitarios (CDC) y los ayuntamientos locales, la empresa ejecutó e inició importantes obras de infraestructura, entre ellas sistemas de agua potable, salones comunales, caminos agrícolas y espacios de uso comunitario.

De igual forma, se impulsó el fortalecimiento de la gestión de residuos sólidos mediante la entrega de camiones compactadores y equipos recolectores, promoviendo prácticas ambientales más sostenibles y mejorando la salubridad de las comunidades.

Un aporte significativo fue la entrega de una ambulancia al hospital municipal de Maimón, lo que refuerza la capacidad de respuesta ante emergencias médicas y mejora el acceso oportuno a servicios de salud especializados.

La empresa destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de largo plazo basada en el diálogo permanente con las comunidades, la planificación participativa y el trabajo conjunto con autoridades locales y organizaciones comunitarias.

Desde el año 2013, Barrick Pueblo Viejo ha desarrollado más de 600 programas sociales e invertido más de US$56 millones en la provincia Sánchez Ramírez, consolidando una gestión social que apuesta por la minería responsable como motor de desarrollo humano y comunitario sostenible.

