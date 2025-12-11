Barrick Pueblo Viejo celebra la jornada 56 del Monitoreo Ambiental Participativo junto a comunidades

El Monitoreo Ambiental Participativo es un ejercicio voluntario que se realiza cada trimestre y que consolida el compromiso de la empresa con la sostenibilidad, la transparencia y la integración comunitaria

Distrito Municipal Zambrana, Sánchez Ramírez, jueves 11 de diciembre de 2025 – Desde 2012, Barrick Pueblo Viejo lleva a cabo los Monitoreos Ambientales Participativos, un mecanismo que ha permitido que representantes de comunidades vecinas acompañen el proceso de verificación del cumplimiento ambiental dentro y fuera de la mina. En cada jornada se revisan parámetros como calidad de agua y aire, niveles de ruido y el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Como parte de sus actividades de control y manejo del recurso hídrico, la empresa mantiene además una extensa red de más de 100 pozos de monitoreo y 90 estaciones de calidad de agua superficial, donde se evalúa de manera continua la condición del agua. Este sistema complementa las jornadas participativas y asegura el cumplimiento de los estándares internacionales en la gestión de este recurso.

La incorporación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) como tercero independiente, a partir de la jornada 38, ha dado mayor rigor técnico al proceso. Sus especialistas toman y analizan las muestras en laboratorios certificados, y los resultados se comparten con los participantes en el siguiente encuentro, garantizando rendición de cuentas clara y participativa.

En esta jornada, más de 30 representantes de comunidades como Sabana del Rey, Cotuí, Piedra Blanca, La Cueva, La Duarte, El Maricao, Las Lagunas, La Cabirma, La Piñita, Maimón, Hatillo, Guardianon, Dos Palmas, participaron en el recorrido de campo. Antes del muestreo, el equipo ambiental de Barrick Pueblo Viejo y los técnicos de INTEC ofrecieron una capacitación introductoria para fortalecer la comprensión del proceso.

La jornada también contó con la presencia de instituciones locales como los ayuntamientos de Piedra Blanca y Cotuí, la Oficina Provincial de Medio Ambiente, la Dirección Provincial de Salud, la Cámara de Comercio y Producción de Sánchez Ramírez y representantes de la iglesia católica, reafirmando el carácter abierto e inclusivo de la iniciativa.

Las muestras recolectadas fueron remitidas tanto a INTEC como a dos laboratorios independientes. Los resultados se darán a conocer en la próxima jornada y formarán parte de los reportes oficiales que Barrick Pueblo Viejo presenta periódicamente.

En coherencia con su compromiso con la transparencia, Barrick Pueblo Viejo informa cada seis meses al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la gestión y desempeño de su sistema de monitoreo ambiental.