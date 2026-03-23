Barrick Pueblo Viejo capacita a contratistas como primeros respondedores ante emergencias

Provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana – Como parte de su compromiso continuo con la seguridad y la prevención, Barrick Pueblo Viejo llevó a cabo el Curso de Primer Respondedor a Emergencias, dirigido a contratistas del área de proyectos que trabajaran en la construcción de la presa de colas El Naranjo, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para actuar de manera rápida, segura y efectiva ante cualquier situación de emergencia en el entorno laboral.

En total, 30 participantes completaron el entrenamiento, en representación de empresas contratistas como Geocivil, Rizek, INGESA, RODICON, SOCOCO, REMIX, IDC, CODEMON, AK Drilling y AGROPUVI.

La capacitación se desarrolló bajo un enfoque teórico-práctico, orientado a consolidar una cultura de prevención y a garantizar que el personal cuente con los conocimientos necesarios para brindar una respuesta inicial adecuada. Este entrenamiento prioriza la protección de la vida, el control oportuno de incidentes y el trabajo en equipo.

El entrenamiento, de 20 horas de duración, tuvo un enfoque en áreas clave como atención prehospitalaria, control de hemorragias, inmovilización de fracturas, reanimación, prevención y control de incendios, así como manejo seguro de sustancias químicas.

Durante la entrega de certificados, Ariel Ramirez, gerente de Salud, Prevención y Protección de Activos, destacó el compromiso de los participantes, “ser primer respondedor implica actuar con rapidez y criterio para proteger vidas. Felicitamos su dedicación y el rol que hoy asumen dentro de nuestra cultura de seguridad”.

Con esta iniciativa, los participantes se integran al equipo de primeros respondedores, contribuyendo a reforzar la seguridad dentro de las operaciones.