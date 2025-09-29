Banreservas y APAP fortalecen lazos estratégicos para impulsar el sistema financiero nacional

Bartolo García

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió en su despacho a los principales directivos de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), en el marco de una agenda de colaboración interinstitucional que persigue reforzar el sistema financiero dominicano.

En la reunión participaron Lawrence Hazoury Toca, presidente de la Junta de Directores de APAP; Gustavo Ariza Pujals, presidente ejecutivo; Jinny Alba, vicepresidenta de Tesorería; y Mildred Minaya, directora de Reputación y Sostenibilidad.

El encuentro fue valorado como una oportunidad para unir esfuerzos en materia de innovación financiera, desarrollo económico y responsabilidad social, pilares que ambas instituciones han asumido con visión de largo plazo.

Durante la conversación, los ejecutivos reafirmaron su interés en diseñar estrategias conjuntas que contribuyan al fortalecimiento del sistema financiero nacional y apoyen las metas de desarrollo del Gobierno.

Aguilera destacó que Banreservas mantiene un compromiso histórico con la inclusión financiera y la promoción del ahorro, ejes que se complementan con la experiencia de APAP en el área de préstamos y soluciones habitacionales.

Por su parte, Hazoury Toca y Ariza Pujals resaltaron la importancia de la colaboración interbancaria, señalando que en un mundo financiero en constante transformación, el trabajo conjunto resulta esencial para garantizar confianza y estabilidad en los mercados.

Los participantes coincidieron en que la banca dominicana enfrenta retos de digitalización, sostenibilidad y adaptación regulatoria, por lo que la cooperación entre instituciones puede acelerar procesos y beneficiar directamente a los clientes.

La responsabilidad social empresarial ocupó también un espacio central en el diálogo, donde se planteó la necesidad de que la banca contribuya de manera activa en proyectos comunitarios, educativos y medioambientales.

Aguilera recordó que Banreservas, desde su fundación en 1941, ha tenido como propósito ser un banco dominicano al servicio de todos, y que hoy goza de un reconocimiento internacional gracias a su solidez y sus programas de apoyo social.

APAP, a su vez, ha consolidado una trayectoria enfocada en financiar soluciones de vivienda y promover el desarrollo de la clase media, lo que refuerza la complementariedad con el rol de Banreservas en la economía nacional.

Ambas entidades reafirmaron que las alianzas interinstitucionales son una vía para generar mayor confianza, estabilidad y crecimiento económico, en beneficio de los sectores productivos y de la ciudadanía en general.

El encuentro simboliza un paso más en la construcción de un sistema financiero integrado, competitivo y sostenible, donde la innovación tecnológica y la responsabilidad social caminen de la mano.

De esta manera, Banreservas y APAP ratifican su compromiso de trabajar unidos por el futuro financiero de la República Dominicana, fortaleciendo la institucionalidad, promoviendo el desarrollo económico y garantizando un impacto social positivo.