Banreservas suma a Jean Montero y Andrés Feliz como embajadores de su marca

Bartolo García

El Banco de Reservas anunció la incorporación de los destacados baloncestistas dominicanos Jean Montero y Andrés (Andresito) Feliz como embajadores de su marca, mediante un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer la proyección institucional de la entidad en España y Europa, además de promover programas de formación deportiva para la juventud dominicana.

Durante la firma del convenio, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la institución con el deporte, la juventud y la diáspora, al tiempo que reconoce a dos atletas que representan con excelencia a la República Dominicana en los escenarios internacionales. Señaló que ambos jugadores reflejan valores como la disciplina, la perseverancia y el orgullo de ser dominicanos.

El acuerdo forma parte de la estrategia que Banreservas desarrolla a través de su Oficina de Representación en Madrid, creada para fortalecer los vínculos con la comunidad dominicana residente en Europa y facilitar el acceso a los productos y servicios financieros de la entidad. Asimismo, contempla la participación de los jugadores en campañas institucionales y comerciales dirigidas a la diáspora.

3. Yubelkis Ramírez, Jean Montero, Leonardo Aguilera, Andrés Feliz y Alieska Díaz, tras la firma de acuerdo que los convierte en embajadores de Banreservas.

Como embajadores de la marca, Jean Montero y Andrés Feliz participarán en actividades promocionales y utilizarán el alcance de sus plataformas digitales para contribuir al posicionamiento de Banreservas en mercados estratégicos. Además, encabezarán clínicas de baloncesto en diferentes provincias del país con el propósito de incentivar la práctica deportiva y promover valores como el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso entre niños y adolescentes.

Los dos jugadores agradecieron la confianza depositada por la entidad financiera y valoraron el respaldo que Banreservas brinda al deporte nacional y a los atletas que representan al país en competencias internacionales. Coincidieron en que esta alianza les permitirá contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones a través del deporte.

Jean Montero, considerado uno de los principales talentos del baloncesto dominicano, ha desarrollado una exitosa carrera en España, destacándose con equipos como Gran Canaria, Real Betis, MoraBanc Andorra y Valencia Basket, donde conquistó el campeonato de la Liga Endesa y fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la final. Por su parte, Andrés Feliz, actual jugador del Real Madrid, ha ganado la Liga ACB y la Supercopa de España, además de convertirse en una de las figuras de la Selección Nacional Dominicana.

El acto de firma del convenio contó con la presencia de ejecutivos de Banreservas, encabezados por Leonardo Aguilera, así como de representantes de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), entre ellos su presidente Rafael Uribe, el gerente general Junior Páez, directivos de la federación e invitados especiales, quienes respaldaron esta iniciativa que une el deporte, la formación de la juventud y el fortalecimiento del orgullo dominicano dentro y fuera del país.