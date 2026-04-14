Banreservas respalda inicio de la temporada 2026 de la LNB

Bartolo García

El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció su respaldo oficial a la Liga Nacional de Baloncesto para la temporada 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y el talento nacional.

La nueva temporada iniciará este martes 14 de abril y se extenderá hasta el 27 de mayo, prometiendo una competencia de alto nivel y grandes emociones para los fanáticos del baloncesto dominicano.

Durante el anuncio, la ejecutiva Alieska Díaz destacó que este apoyo forma parte de la política de responsabilidad social de la entidad, orientada a fomentar el crecimiento sano de la juventud a través del deporte.

Díaz señaló que el respaldo continuo al deporte contribuye a la formación de una sociedad más saludable, resaltando el papel del baloncesto como herramienta de desarrollo social y comunitario.

De su lado, el presidente de la LNB, Antonio Mir, anunció la incorporación de la franquicia Los Héroes de Moca, lo que añade mayor competitividad al torneo en su vigésima edición.

Mir agradeció el respaldo de Banreservas, indicando que esta alianza ha sido clave en el crecimiento de la liga durante los últimos años, consolidando un proyecto deportivo sólido y sostenible.

La temporada 2026 contará con la participación de equipos como Metros de Santiago, Leones de Santo Domingo, Titanes del Sur, Reales de La Vega, Cañeros del Este, Indios de San Francisco de Macorís, Marineros de Puerto Plata, Soles del Este y los nuevos Héroes de Moca.

El calendario incluye una serie regular de 14 partidos por equipo, seguida de una fase de eliminación, semifinales al mejor de cinco encuentros y una gran final al mejor de siete, consolidando un torneo que continúa elevando el nivel del baloncesto en la República Dominicana.