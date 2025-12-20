Banreservas remodela emblemática cancha mixta en Villa Consuelo

El Banco de Reservas remodeló la cancha deportiva mixta de Villa Consuelo, en el Distrito Nacional, acción social que garantiza un adecuado espacio para la sana recreación de los jóvenes y las familias que residen en el populoso sector capitalino.

Manuel Guerrero, vicepresidente de Ingeniería de Banreservas, quien habló en representación del doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, dijo que la inauguración de esta cancha es un paso significativo de apoyo al deporte de este emblemático barrio de Villa Consuelo, donde la práctica de distintas disciplinas deportivas tiene una larga tradición y una rica historia

“De esta cancha saldrán, por su talento, disciplina y determinación, celebridades del baloncesto profesional del calibre como lo fueron Vinicio Muñoz, Tepo Tapia, Joel Ramírez, los hermanos Fortuna y Beltré, electrizantes jugadores del basquetbol local y de la Selección Nacional”, expresó Guerrero.

Puntualizó que el apoyo al deporte es una apuesta del presidente de la República, Luis Abinader, por el desarrollo sano de los jóvenes dominicanos, para que tengan un mejor futuro para ellos y sus familias.

Asimismo, Kelvin Cruz, ministro de Deportes, valoró las acciones que realiza Banreservas en beneficio de la juventud dominicana y de muchas comunidades que necesitan contar con espacios adecuados para las prácticas deportivas.

La remodelación de la cancha mixta de Villa Consuelo, donde se practica baloncesto y voleibol, es una de las obras que Banreservas realiza en toda la geografía nacional en beneficio del deporte y la juventud dominicana.

La institución financiera respondió a la solicitud hecha por la comunidad de Villa Consuelo que deseaba la remodelación de su cancha para que los jóvenes practiquen deportes y se recreen sanamente.

Al acto se dieron cita Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano, autoridades legislativas, dirigentes de federaciones deportivas, ejecutivos de Banreservas y cronistas deportivos, quienes evidenciaron la remodelación de la cancha mixta de Villa Consuelo.

Esmerlin Mateo, quien habló en representación de los deportistas, agradeció a Banreservas por la esperada remodelación de la cancha de Villa Consuelo.

La obra abarcó la demolición y colocación de un nuevo pavimento en hormigón, una rampa de acceso vehicular con puerta corrediza en malla ciclónica, la adecuación de las gradas y la jardinera, construcción de aceras y pintura en todas las áreas, suministro y colocación de tableros, tubos y nueva malla de voleibol, y un nuevo sistema de iluminación.