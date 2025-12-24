Banreservas reafirma fortaleza financiera frente a denuncias en redes sociales

Bartolo García

El Banco de Reservas de la República Dominicana reiteró este martes la estabilidad y solidez de su situación financiera, en medio de una ola de denuncias y reclamaciones de usuarios que han reportado presuntos retiros no autorizados o desaparición de dinero en sus cuentas.

La institución financiera aseguró que, al cierre de noviembre, presenta indicadores robustos que reflejan una gestión prudente del riesgo y un desempeño alineado con las mejores prácticas del sistema bancario nacional.

Banreservas destacó que cuenta con adecuados niveles de liquidez y capitalización, lo que le permite responder con solvencia a sus compromisos y garantizar la seguridad de los ahorros depositados por sus clientes.

Asimismo, señaló que mantiene una evolución sostenida de sus resultados operativos, como resultado de una administración responsable y de políticas orientadas al fortalecimiento continuo de la entidad.

En su declaración, el banco subrayó que todas sus operaciones se desarrollan en estricto apego a la Ley Monetaria y Financiera, así como a la normativa vigente que regula el sistema financiero de la República Dominicana.

Durante los últimos días, distintas denuncias difundidas en redes sociales se han hecho virales, generando preocupación entre usuarios que aseguran haber sido afectados por supuestos robos de dinero desde sus cuentas.

Algunas de estas reclamaciones fueron expresadas directamente en las plataformas digitales oficiales del banco, donde clientes cuestionaron la ausencia de explicaciones inmediatas sobre los casos reportados.

“¿Por qué se está desapareciendo el dinero y ustedes no dicen nada?”, escribió una usuaria en una reciente publicación de Banreservas en Instagram, comentario que fue replicado por otros internautas.

Ante este panorama, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la confianza del público y la protección de los recursos financieros de sus clientes.

Banreservas recordó que dispone de canales formales de atención al cliente para recibir denuncias, investigar cada caso de manera individual y ofrecer respuestas conforme a los procedimientos establecidos.

De igual forma, enfatizó que sus sistemas de seguridad tecnológica y controles internos se mantienen activos y en constante actualización para prevenir fraudes y proteger la información financiera de los usuarios.

La institución hizo un llamado a la población a no dejarse llevar por informaciones no verificadas y a utilizar las vías oficiales para canalizar cualquier inquietud relacionada con sus cuentas.

Banreservas resaltó que la estabilidad del sistema financiero dominicano ha sido clave para la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas, y que la entidad continúa aportando a ese fortalecimiento.

Finalmente, el banco reafirmó que seguirá trabajando para ofrecer un servicio seguro, eficiente y confiable, manteniendo abiertos sus canales de comunicación para aclarar cualquier situación que afecte a sus clientes.