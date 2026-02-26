Banreservas promueve financiamiento atractivo para empresarios colombianos en ANATO 2026

Bartolo García

El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció durante la feria turística ANATO 2026 que ofrece condiciones de financiamiento favorables para inversionistas y desarrolladores colombianos interesados en impulsar proyectos turísticos en República Dominicana.

El anuncio fue realizado por Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad financiera, durante la inauguración del stand dominicano en la Vitrina Turística ANATO, celebrada en Bogotá del 25 al 27 de febrero.

Aguilera expresó que la institución cuenta con amplia disponibilidad de recursos para respaldar nuevas iniciativas de inversión, asegurando que Banreservas está preparado para acompañar a empresarios colombianos en el desarrollo de proyectos estratégicos.

3. Bailarines realizan baile folclórico de la República Dominicana en la feria turística ANATO 2026.

El ejecutivo destacó que el crecimiento sostenido del turismo dominicano responde al clima favorable de inversión y a la seguridad jurídica que ofrece el país a capitales extranjeros.

Señaló que este entorno ha sido fortalecido por las políticas impulsadas por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado, consolidando la confianza de inversionistas internacionales.

Aguilera recordó que en FITUR 2026 la entidad aprobó iniciativas por más de 4,200 millones de dólares para el desarrollo de alrededor de 30 nuevos proyectos turísticos.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, habla en la feria ANATO 2026. Desde la izquierda, el ministro de Turismo, David Collado; y la presidenta del Voluntariado Banreservas, Carmen Quijano.

Asimismo, explicó que Banreservas mantiene una agenda activa de reuniones con empresarios interesados en invertir en el país, con el objetivo de dinamizar la economía y generar empleos.

El presidente ejecutivo resaltó que en 2025 República Dominicana alcanzó cifras históricas en inversión extranjera directa, superando los 5,000 millones de dólares.

También destacó que más de 11 millones de turistas visitaron el país el pasado año, consolidándolo como uno de los destinos de mayor crecimiento en América Latina.

Con esta participación en ANATO 2026, Banreservas reafirma su papel como aliado estratégico del sector turístico y como facilitador de oportunidades para capital extranjero interesado en el mercado dominicano.