Banreservas promoverá inversiones turísticas en Francia durante feria Top Resa 2025

Bartolo García

París.– La República Dominicana se prepara para brillar en la 46ª edición de la feria International French Travel Market (IFTM) – Top Resa 2025, a celebrarse del 23 al 25 de septiembre en la capital francesa, donde el país será reconocido como invitado de honor.

En este escenario, el Banco de Reservas (Banreservas) tendrá un rol protagónico al proyectar las potencialidades de inversión extranjera en sectores turísticos y estratégicos, fortaleciendo la presencia dominicana en Europa.

La delegación oficial estará encabezada por Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios de Banreservas, acompañado de un equipo de vicepresidentes y directores especializados en turismo, crédito, mercadeo y relaciones públicas.

Entre los representantes figuran Deyanira Pappaterra, Flore Guimard, Daniel García Archibald, Yubelkis Ramírez, Judith Rubiera, Yamel Pimentel y Héctor Romero, quienes participarán activamente en las presentaciones y encuentros empresariales.

Los organizadores de Top Resa estiman la participación de más de 31,000 visitantes, incluyendo agentes de viajes, turoperadores, aerolíneas, cadenas hoteleras, startups tecnológicas e inversionistas internacionales.

Como parte de su programa, Banreservas presentará la exposición artística “Melissa 20 Momentos”, de la creadora dominicana Melissa Roedán, integrando la cultura al posicionamiento turístico del país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que la feria constituye una plataforma estratégica para mostrar a la República Dominicana no solo como destino vacacional, sino también como un espacio confiable para la inversión extranjera.

Aguilera enfatizó que los esfuerzos desplegados por Banreservas en este evento internacional reflejan un compromiso con el desarrollo económico nacional y con el bienestar de los dominicanos.

La participación dominicana en Top Resa se enmarca dentro de la visión del presidente Luis Abinader, cuya política turística ha llevado al país a proyectar más de 12 millones de visitantes para este 2025.

Banreservas respalda actualmente proyectos por más de US$2,000 millones, financiando el desarrollo hotelero, la construcción de puertos de cruceros y otras iniciativas claves que fortalecen la cadena de valor del turismo.

El banco estatal subraya que estos aportes no solo generan empleos directos e indirectos, sino que también consolidan a la República Dominicana como líder regional en materia de turismo sostenible y competitivo.

Con su presencia en París, la institución financiera busca reforzar las alianzas con inversionistas europeos y garantizar un flujo continuo de capital extranjero hacia el país, contribuyendo a diversificar la economía dominicana.

La participación en Top Resa 2025 marca un nuevo capítulo en la internacionalización del turismo dominicano, con Banreservas como aliado estratégico para asegurar que la “marca país” siga creciendo en mercados globales de alto impacto.

