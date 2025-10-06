Banreservas lanza campaña institucional que exalta la resiliencia y orgullo dominicano

Bartolo García

Santo Domingo. – El Banco de Reservas presentó su nueva campaña institucional “¡Somos invencibles!”, en un emotivo encuentro con clientes, comunicadores y relacionados, con el objetivo de rendir homenaje al espíritu inquebrantable de los dominicanos y a su capacidad para superar cualquier desafío.

El acto, cargado de simbolismo y cercanía, destacó el carácter optimista y solidario que define a la población dominicana. La propuesta busca resaltar los valores que han permitido al país avanzar en medio de retos sociales, económicos y culturales.

Ysidro García, Arístides Victoria Yeb, Laura Bisonó y Geomar García en el lanzamiento de la nueva campaña institucional de Banreservas.

Durante su discurso, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, explicó que la campaña refleja la hospitalidad, la alegría, la música, la creatividad y la fe que distinguen a los dominicanos en cada etapa de su historia.

“Somos invencibles porque sabemos que en la unidad está nuestra mayor fortaleza, y que el orgullo de ser dominicano es mayor que cualquier obstáculo”, afirmó Aguilera ante los presentes, recibiendo una ovación.

Anne Fat, Yamilet González y Paula González, durante el evento.

El escenario del lanzamiento estuvo cuidadosamente ambientado, con espejos que reflejaban elementos de la identidad nacional y transmitían la idea de que cada dominicano forma parte esencial de la grandeza colectiva.

Aguilera enfatizó que esta propuesta es abarcadora, inclusiva y motivadora, diseñada para resaltar el espíritu de resiliencia que impulsa a la gente a alcanzar sus metas a pesar de las dificultades.

Linda Valette, Ángel Laureano, Ana Pou de Castro y Juan Raúl Restituyo, en el acto de lanzamiento de ¡Somos invencibles!

“Esta campaña es un tributo al espíritu de nuestra gente, a esa fuerza interior que nos impulsa a no rendirnos nunca, a levantarnos siempre con más determinación”, añadió el ejecutivo.

El evento también sirvió como marco para anunciar que la iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas del 84 aniversario de Banreservas, una institución que ha acompañado al pueblo dominicano a lo largo de generaciones.

Martha Queliz, Reyes Guzmán y Millizen Uribe, durante el evento de lanzamiento de ¡Somos invencibles!

Con esta campaña, la entidad reafirma su compromiso de seguir siendo un banco cercano, humano y comprometido con el desarrollo económico y social de la República Dominicana.

La velada, realizada en un prestigioso hotel de la capital, estuvo marcada por un ambiente cargado de entusiasmo y orgullo nacional. Los invitados disfrutaron de una experiencia multisensorial que evocaba la determinación del pueblo frente a la adversidad.

Clientes, aliados estratégicos y figuras del ámbito empresarial coincidieron en resaltar el valor de la campaña como una representación fiel del carácter dominicano y como un mensaje esperanzador para las futuras generaciones.

Banreservas destacó que “¡Somos invencibles!” no es solo un lema publicitario, sino un reflejo de la confianza que inspira el país y la capacidad de su gente para alcanzar grandes metas cuando actúan en unidad.

El encuentro cerró con un mensaje institucional que recordó la importancia de mantener viva la esencia dominicana: una mezcla de tradición, innovación y espíritu de superación que ha convertido al banco en un símbolo de estabilidad y progreso.

Con este lanzamiento, Banreservas proyecta no solo su fortaleza financiera, sino también su papel como aliado estratégico del pueblo dominicano en cada etapa de su desarrollo.

#eljacaguero #Banreservas #SomosInvencibles #OrgulloDominicano #84Aniversario