Banreservas impulsa turismo dominicano con financiamientos españoles por más de US$175 millones

Inversiones respaldadas permitirán sumar cerca de 9,500 nuevas habitaciones hoteleras en distintos polos del país

Bartolo García

El Banco de Reservas de la República Dominicana ha desembolsado más de US$175 millones para respaldar proyectos turísticos desarrollados con capital español, una inyección financiera que permitirá la construcción de alrededor de 9,500 habitaciones hoteleras en diversas zonas de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, durante la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026, celebrada esta semana en la ciudad de Madrid, España.

Aguilera explicó que estos financiamientos forman parte de una estrategia de apoyo sostenido al turismo, sector que continúa siendo uno de los principales motores del crecimiento económico, la generación de empleos y la atracción de inversión extranjera directa en el país.

Detalló que la inversión total impulsada por grupos hoteleros españoles asciende a unos US$1,500 millones, con la participación de empresas como Globalia, Martinón, Fuerte Group, Cobbo Bay Developers y Centurium Bay Company, entre otros actores del sector.

El ejecutivo resaltó que la confianza de estas cadenas hoteleras españolas reafirma la solidez del clima de inversión dominicano y fortalece las relaciones económicas y empresariales entre España y la República Dominicana.

Indicó que el respaldo financiero de Banreservas ha sido clave para dinamizar el desarrollo turístico, consolidando al país como uno de los destinos preferidos para la inversión española en América Latina.

Aguilera subrayó que estos proyectos no solo amplían la oferta hotelera, sino que también generan empleos directos e indirectos, impulsan el encadenamiento productivo local y promueven un desarrollo turístico más sostenible y diversificado.

Miches emerge como nuevo polo turístico

Durante su intervención, el presidente ejecutivo de Banreservas destacó de manera especial el crecimiento del polo turístico de Miches, donde la entidad ha otorgado financiamientos que superan los US$276 millones.

Estos recursos están vinculados a inversiones privadas por más de US$641 millones, que permitirán la construcción de 2,020 nuevas habitaciones hoteleras, posicionando a Miches como una de las zonas de mayor proyección turística del país.

Aguilera señaló que Banreservas se ha convertido en el principal financiador del turismo en Miches, respaldando proyectos que apuestan por un modelo de desarrollo ordenado y respetuoso del entorno natural.

Asimismo, informó que actualmente se evalúan nuevos proyectos en esa demarcación, los cuales proyectan inversiones superiores a US$1,800 millones, con financiamientos estimados por encima de los US$700 millones.

El ejecutivo precisó que la cartera de crédito de Banreservas destinada al sector turístico supera los RD$61,000 millones, representando aproximadamente el 45 % del financiamiento total otorgado por la banca local a esta actividad.

Este liderazgo financiero consolida a Banreservas como el principal aliado del turismo dominicano, respaldando tanto proyectos consolidados como nuevos polos de desarrollo.

Finalmente, Aguilera afirmó que estos resultados reflejan el papel estratégico de Banreservas dentro del sistema financiero nacional y su compromiso de seguir impulsando sectores productivos clave, especialmente el turismo, como eje fundamental del crecimiento económico y social de la República Dominicana.