Banreservas impulsa sector arrocero con financiamiento de RD$12,000 millones para próxima cosecha

Bartolo García

La Vega.– El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció la destinación de RD$12,000 millones para financiar el Programa de Pignoración de Arroz correspondiente al período 2026-2027, como parte de su apoyo al sector agropecuario nacional.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, quien explicó que el financiamiento contará con una tasa de interés preferencial de 7%, subsidiada por el Estado dominicano.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el lanzamiento del Programa Pignoración de Arroz, realizado en Cerro Alto Mountain Club, de La Vega.

Aguilera destacó que esta medida busca garantizar la estabilidad de precios en el mercado, al tiempo que respalda a miles de productores y molineros en todo el país, fortaleciendo la cadena productiva del arroz.

“El programa se mantiene como una herramienta eficaz para asegurar el flujo de caja, la rentabilidad del sector y la estabilidad en el suministro del producto”, expresó el ejecutivo bancario.

Indicó además que la tasa será subsidiada por un período de 10 meses, como parte de las acciones gubernamentales dirigidas a evitar el desabastecimiento y proteger el consumo nacional.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, en el lanzamiento del programa de Pignoración de Arroz, en compañía, desde la izquierda, de Marcos Rodríguez, presidente de Fenarroz; Francisco Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura; Ysidro García, vicepresidente senior de Negocios; y Fausto Armando Pimentel, presidente de ADOFA.

El titular de Banreservas resaltó que el arroz representa más del 20% del valor bruto de la producción agropecuaria y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos en la República Dominicana.

En ese contexto, recordó que la entidad ha destinado más de RD$96,000 millones a este programa a lo largo de los años, con desembolsos que superan los RD$83,000 millones, consolidando su liderazgo en el financiamiento del sector.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Francisco Espillat, valoró la iniciativa como fundamental para la estabilidad económica y alimentaria del país.

Asimismo, representantes del sector como Fausto Pimentel y Marcos Rodríguez coincidieron en que este financiamiento garantiza condiciones favorables para productores y molineros.

En el acto también participaron autoridades locales y representantes del sector agropecuario, reafirmando el compromiso conjunto de fortalecer la producción de arroz como uno de los pilares de la economía nacional.