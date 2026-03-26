Banreservas impulsa inclusión financiera con jornadas en universidades

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas realizó jornadas de bancarización dirigidas a estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), con el objetivo de acercarles servicios financieros y fortalecer su educación económica.

Durante estas actividades, los jóvenes tuvieron la oportunidad de abrir su primera cuenta digital, además de participar en talleres enfocados en el manejo responsable del dinero.

Entre los temas abordados se incluyeron fianzas personales, ciberseguridad y ahorro, brindando herramientas prácticas para fomentar una cultura financiera más sólida desde temprana edad.

Las jornadas en la UASD se desarrollaron en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, mientras que en el ITLA se llevaron a cabo en su sede del kilómetro 27 de la autopista de Las Américas.

Estas iniciativas se suman a otras acciones educativas realizadas por Banreservas, como su participación en la Semana Económica y Financiera del Banco Central, donde también impactaron a estudiantes de distintos niveles.

Con este programa de responsabilidad social, la entidad busca promover una educación financiera inclusiva y facilitar el acceso a servicios bancarios en todo el país, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la población.