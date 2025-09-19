Banreservas impulsa crecimiento de la construcción con financiamiento récord de RD$21,000 millones

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, anunció este viernes que la entidad ha destinado RD$21,000 millones en financiamiento al sector de la construcción, consolidándose como un actor clave en el desarrollo de este importante renglón de la economía dominicana.

El anuncio fue hecho durante un desayuno empresarial celebrado en la capital, donde Aguilera explicó que la cartera dirigida a la construcción seguirá creciendo de manera sostenida gracias a la confianza que depositan los empresarios en la institución financiera.

El ejecutivo adelantó además que Banreservas proyecta cerrar este año con una cartera de crédito corporativa superior a los RD$12,300 millones y depósitos que alcanzarán los RD$14,500 millones, cifras que reflejan la fortaleza y estabilidad del banco estatal.

Aguilera vinculó estos resultados a la política del presidente Luis Abinader, orientada a fomentar el desarrollo de la construcción con un énfasis especial en el financiamiento de viviendas de bajo costo, una prioridad dentro del plan gubernamental para mejorar la calidad de vida de miles de familias.

“El sector construcción es uno de los más dinámicos de la economía dominicana y tiene un efecto multiplicador que se traduce en generación de empleos, desarrollo comunitario y crecimiento económico sostenido”, indicó Aguilera.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, junto a empresarios y ejecutivos de la institución financiera durante el Desayuno Empresarial organizado por la entidad bancaria. Desde la izquierda, Hamlet Rosario, Fermín Acosta, economista Raúl Hernández, Ysidro García, Guillermo Sención, Luis Guillermo Sención, Joaquín Toribio y Rafael Jáquez.

El presidente ejecutivo subrayó que la visión de Banreservas es acompañar a los empresarios en cada etapa de sus proyectos, brindando no solo financiamiento, sino también asesoría especializada y herramientas digitales que contribuyen a su competitividad.

“Queremos que ustedes tengan lo que necesitan para crecer sin límites: líneas de crédito competitivas, asesoría especializada, plataformas digitales de última generación y un equipo humano comprometido con su éxito”, afirmó.

Durante el evento, decenas de empresarios de distintos sectores participaron en la charla impartida por el economista Raúl Hernández Báez, titulada “Análisis de coyuntura y perspectiva de la economía dominicana y los mercados para la toma de decisiones empresariales”, auspiciada por Banreservas.

Aguilera resaltó que la misión del banco no es únicamente administrar capital, sino también generar confianza, acompañar en las decisiones estratégicas y abrir caminos hacia nuevas oportunidades de inversión.

“Hoy, más que nunca, el mundo de los negocios exige resiliencia, innovación y visión. Y eso somos en Banreservas”, enfatizó, destacando la capacidad del banco de adaptarse a los cambios del mercado.

Asimismo, valoró el papel de las empresas dominicanas, a las que calificó como verdaderos pilares del motor económico del país, responsables de generar empleo, inversión y progreso social.

“Sabemos que detrás de cada inversión hay un sueño; detrás de cada proyecto hay un esfuerzo incansable; y detrás de cada logro está la firme convicción de que siempre se puede llegar más lejos”, expresó Aguilera con tono motivador.

El encuentro, celebrado en un hotel de la capital, reunió a empresarios industriales, inversionistas, desarrolladores de la construcción y miembros del Consejo de Directores de Banreservas, quienes coincidieron en que el respaldo del banco resulta fundamental para sostener el dinamismo económico nacional.

Con este financiamiento histórico, Banreservas reafirma su papel de aliado estratégico del desarrollo nacional, consolidando la confianza del sector privado y aportando al crecimiento de una República Dominicana cada vez más competitiva y próspera.

#Banreservas #FinanzasRD #SectorConstrucción #EconomíaRD #CrecimientoEconómico #InversiónRD #DesarrolloRD #CréditoEmpresarial #ViviendasRD #BancaDominicana #InnovaciónFinanciera #RepúblicaDominicana