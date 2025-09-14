Banreservas impulsa acceso a viviendas con entrega de 608 apartamentos en Hato Nuevo

Bartolo García

Santo Domingo Oeste, RD. – En un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fueron inaugurados este sábado 608 apartamentos correspondientes al Proyecto Hato Nuevo IV, una obra habitacional financiada por el Banco de Reservas en el marco de los programas Mi Vivienda y Familia Feliz.

El complejo contempla un total de 1,008 unidades residenciales, de las cuales Banreservas financió la totalidad con una inversión de RD$1,770 millones a tasas preferenciales, lo que permitirá a cientos de familias dominicanas acceder a un hogar digno y seguro.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó durante el acto que el banco ha sido un aliado estratégico del Estado para facilitar viviendas accesibles a la población. Subrayó que, en coordinación con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), la entidad ha financiado más de 10,200 hogares en todo el país, con una inversión que supera los RD$15,000 millones.

La vicepresidenta Raquel Peña habla en el acto de entrega de apartamentos en el proyecto Hato Nuevo IV, en Santo Domingo Oeste.

Aguilera afirmó que estas cifras representan mucho más que números: “Son vidas transformadas, llaves que abren puertas a nuevas oportunidades y familias que inician historias con esperanza y fe”.

El ejecutivo resaltó que cada apartamento entregado constituye no solo una estructura física, sino también el espacio donde se forja la convivencia, el crecimiento de los hijos y la construcción de valores que fortalecen a la sociedad dominicana.

“Una vivienda es mucho más que concreto, techos y paredes. Es el lugar donde nacen los afectos más profundos, donde se celebra la vida y donde las familias se sienten seguras de que tienen un espacio propio”, expresó Aguilera.

El presidente ejecutivo de Banreservas aseguró que los proyectos de Mi Vivienda y Familia Feliz son un ejemplo del impacto positivo de la colaboración entre el sector financiero y el sector público, al brindar soluciones concretas al déficit habitacional del país.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el acto de entrega de apartamentos en el proyecto Hato Nuevo IV, en Santo Domingo Oeste.

Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en Banreservas para canalizar los fondos que hacen posible la adquisición de viviendas, y reconoció el compromiso del MIVED en el diseño y ejecución de los proyectos habitacionales.

Raquel Peña, al encabezar la inauguración, reiteró el compromiso del Gobierno con mejorar la calidad de vida de las familias dominicanas, destacando que estas entregas representan un paso firme en la misión de reducir las brechas sociales y garantizar hogares dignos para todos.

El proyecto de Hato Nuevo IV se suma a otras iniciativas habitacionales en distintas provincias, consolidando la visión gubernamental de promover comunidades seguras, organizadas y con acceso a servicios básicos.

En el acto también estuvieron presentes autoridades locales, ejecutivos de negocios de Banreservas, representantes del Ministerio de la Vivienda y miembros de la comunidad beneficiada, quienes celebraron la entrega como un acontecimiento histórico para la zona.

Los residentes expresaron su agradecimiento a las autoridades, asegurando que la adquisición de estas viviendas marca un antes y un después en sus vidas, al permitirles ofrecer un entorno adecuado a sus familias.

Finalmente, Aguilera reafirmó que Banreservas continuará desarrollando proyectos que fortalezcan el acceso a vivienda digna y contribuyan a la inclusión social: “Seguiremos trabajando junto al Gobierno para que más dominicanos puedan cumplir el sueño de tener un hogar propio”.