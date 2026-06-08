Banreservas fortalece su presencia en Santo Domingo Oeste con nueva oficina de negocios

Bartolo García

Santo Domingo. El Banco de Reservas inauguró una nueva oficina de negocios en Plaza Paseo 27, ubicada en Santo Domingo Oeste, como parte de su estrategia de expansión y acercamiento a los clientes de una de las demarcaciones con mayor dinamismo económico y crecimiento poblacional del país.

Durante el acto inaugural, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, destacó que esta apertura reafirma el compromiso de la institución de mantenerse cerca de los dominicanos y responder a las necesidades de las comunidades en constante desarrollo.

Aguilera explicó que la nueva sucursal fue instalada estratégicamente en una zona con gran actividad comercial y residencial, lo que permitirá ofrecer servicios financieros más accesibles a cientos de personas que visitan diariamente el complejo comercial.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera

El ejecutivo señaló que los clientes encontrarán en estas instalaciones un espacio moderno, cómodo y equipado para brindar soluciones financieras con los estándares de calidad y eficiencia que caracterizan al Banco de Reservas, además de personal capacitado para ofrecer atención especializada.

Asimismo, resaltó que la oficina contribuirá a incorporar a más ciudadanos al sistema financiero formal, facilitando el acceso a productos y servicios bancarios esenciales para impulsar el desarrollo económico y la inclusión financiera.

La nueva unidad de negocios operará de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Está ubicada en la Prolongación 27 de Febrero, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Con esta apertura, Banreservas continúa ampliando su red de servicios a nivel nacional, fortaleciendo su presencia en comunidades estratégicas y respaldando el crecimiento económico de los sectores productivos y de las familias dominicanas.