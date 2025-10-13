Banreservas financia 488 apartamentos en Ciudad Real Ecológica Santo Domingo Este

El Banco de Reservas respaldó la compra de 488 apartamentos en el proyecto Ciudad Real Ecológica, ubicado en Santo Domingo Este. Esta iniciativa es desarrollada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) a través del programa Mi Vivienda.

Los nuevos hogares fueron entregados este domingo por el presidente Luis Abinader, en un acto que refuerza el compromiso del gobierno con la vivienda digna y accesible. Gracias a este financiamiento, cientos de familias podrán acceder a un espacio moderno y sostenible en la capital dominicana.

Banreservas impulsa proyecto conjunto con Mived y sector privado con financiamiento millonario

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, anunció un respaldo financiero clave para el desarrollo de un nuevo proyecto en colaboración con el Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Obras Públicas (Mived) y desarrolladores privados.

Mediante esta alianza estratégica, la institución bancaria ha destinado desembolsos que superan los RD$1,300 millones, con una tasa de interés fija del 8% durante siete años. Este apoyo financiero busca fortalecer el sector inmobiliario y promover la construcción de viviendas accesibles en el país.

Con esta iniciativa, Banreservas reafirma su compromiso con el crecimiento económico y la colaboración público-privada en proyectos de gran impacto social y urbanístico.

Banco de Reservas impulsa construcción de más de 10 mil viviendas en República Dominicana

Con el compromiso firme de mejorar el bienestar de los dominicanos y dominicanas, el Banco de Reservas anunció una importante iniciativa de apoyo financiero.



Apoyo financiero para vivienda social en todo el país

Por instrucciones directas del presidente de la República, esta entidad bancaria ha facilitado recursos para la edificación de más de 10 mil viviendas distribuidas en diversas regiones del territorio nacional.

Hasta la fecha, se han desembolsado más de RD$15,000 millones, una inversión significativa que impulsa el acceso a una vivienda digna para miles de familias dominicanas.

Esta acción refleja la vocación del Banco de Reservas por promover el desarrollo social y económico, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida en toda la República Dominicana.

Programas Habitacionales Más Ambiciosos en República Dominicana

Mi Vivienda y Familia Feliz son reconocidos como los programas de vivienda más ambiciosos e impactantes en la historia de la República Dominicana. Estos proyectos están diseñados para reducir significativamente el déficit habitacional en el país.



El Papel Clave de Banreservas en el Financiamiento

En este contexto, Banreservas desempeña un papel fundamental, aportando financiamiento esencial para la ejecución y éxito de estas iniciativas. La colaboración entre estas instituciones impulsa el acceso a viviendas dignas para miles de dominicanos, fortaleciendo así el desarrollo social y económico nacional.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, habla en el acto de entrega de apartamentos del proyecto Cuidad Real Ecológica de Santo Domingo Este.

Banco de Reservas impulsa proyecto de apartamentos para una comunidad unida

“Este complejo de apartamentos representa para el Banco de Reservas una apuesta firme por un futuro mejor, una comunidad cohesionada y una vida digna para todos los dominicanos”, afirmó Aguilera. Este proyecto refleja el compromiso de la institución financiera con el desarrollo social y el bienestar de la población local.

Familias reciben las llaves de sus apartamentos y cumplen el sueño de la vivienda propia

Las familias beneficiadas recibieron las llaves de sus nuevos apartamentos, un acto que simboliza la esperanza cumplida de convertirse en propietarios. Este logro es resultado de una iniciativa impulsada por un gobernante comprometido con el bienestar del pueblo dominicano.

Gracias a este proyecto, muchas personas ahora disfrutan de un hogar propio, reflejando el esfuerzo y la visión de las autoridades para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Sin duda, esta entrega marca un paso clave hacia la consolidación del derecho a la vivienda digna en la República Dominicana.

Parte de los asistentes al acto de entrega de apartamentos del proyecto Ciudad Real Ecológica de Santo Domingo Este





Ciudad Real Ecológica: Un Proyecto Sostenible en Santo Domingo Este

El proyecto Ciudad Real Ecológica se encuentra estratégicamente ubicado en la avenida Ecológica, justo frente a Ciudad Juan Bosch, en el municipio de Santo Domingo Este. Esta ubicación privilegiada conecta directamente con una de las zonas de mayor desarrollo y crecimiento urbano de la capital dominicana.

Este desarrollo urbanístico sostenible busca transformar la zona con soluciones ambientales innovadoras, posicionándose como un referente en proyectos ecológicos dentro de la República Dominicana. La proximidad a Ciudad Juan Bosch favorece la accesibilidad y el impacto positivo en la comunidad local.

Con esta iniciativa, Santo Domingo Este avanza hacia un modelo de ciudad más verde y responsable con el medio ambiente, impulsando la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo regional.

Autoridades presentes en la actividad institucional

En el evento participaron figuras destacadas como Carlos Bonilla, ministro del Ministerio de Vivienda, Edificaciones y Construcción (MIVED), y Lucrecia Santana Leyba, gobernadora de la provincia Santo Domingo.

Además, asistieron importantes representantes de los poderes legislativo y municipal, consolidando así la presencia de diversas instituciones clave.

Esta participación refleja el compromiso conjunto de autoridades nacionales y locales en el desarrollo de la región.