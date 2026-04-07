Banreservas consolida su liderazgo con múltiples premios internacionales en 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) fue reconocido por la revista internacional Global Finance como el Mejor Banco de la República Dominicana, consolidando su posición como líder del sistema financiero nacional.

Además de este galardón principal, la entidad obtuvo otros tres importantes reconocimientos: Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en el Caribe, en la República Dominicana y Mejor Proveedor de la Cadena de Suministro en el Caribe.

Estos premios destacan el desempeño de Banreservas en áreas clave como el crecimiento de activos, la rentabilidad, el volumen de transacciones y la innovación en productos y servicios.

La publicación especializada también valoró la estrategia de internacionalización del banco, destacando sus oficinas de representación en Estados Unidos y Europa, así como su enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del cliente.

Este reconocimiento como Mejor Banco del país es otorgado por octavo año consecutivo, reflejando la consistencia y fortaleza de la institución en el tiempo.

El presidente ejecutivo de la entidad, Leonardo Aguilera, expresó que estos logros responden a la confianza de millones de dominicanos a lo largo de los 84 años de historia del banco.

“Recibir estos reconocimientos nos honra y nos compromete a continuar respaldando a todos los sectores productivos del país”, afirmó Aguilera.

Asimismo, destacó el papel de Banreservas en la dinamización de la economía nacional y su vinculación con la diáspora dominicana, a través de oficinas en ciudades como Miami, Nueva York y Madrid.

La revista Global Finance explicó que estos premios forman parte de los Best Bank Awards 2026, que reconocen a instituciones con alta eficiencia en la gestión financiera, innovación digital y adaptación a entornos cambiantes.

Entre los criterios evaluados se incluyen la cuota de mercado, la calidad del servicio, la capacidad de ejecución y el uso de tecnologías innovadoras para mejorar la experiencia del cliente.

Durante el año 2025, Banreservas también recibió múltiples reconocimientos internacionales por parte de revistas como Latin Finance, Euromoney y World Finance, reafirmando su liderazgo regional.

Asimismo, la publicación The Banker posicionó a la entidad entre los 1,000 bancos más grandes del mundo, ocupando el primer lugar en la República Dominicana y el Caribe.