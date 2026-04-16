Banreservas aclara rol de Guillermo Estrella en financiamiento de proyecto Manzanillo

Bartolo García

Santo Domingo.– El Banco de Reservas de la República Dominicana emitió una certificación oficial en la que confirma que el abogado Guillermo Estrella Ramia no participó en las decisiones relacionadas con el financiamiento del proyecto Manzanillo Power Land.

El documento, firmado por Patricia Bisonó, secretaria general del Consejo de Directores de la entidad, tiene fecha del 30 de marzo de 2026 y detalla los procesos internos vinculados a dicho proyecto.

En la certificación se establece que Estrella Ramia se retiró de todas las sesiones donde se abordaron temas relacionados con la empresa Energía 2000, promotora de la planta de gas natural en Manzanillo.

Asimismo, el informe deja constancia de que el jurista no estuvo presente durante las presentaciones, deliberaciones ni en la toma de decisiones vinculadas al financiamiento del proyecto entre los años 2022 y 2026.

El documento también especifica las resoluciones en las que se registró formalmente su inhibición, evidenciando el cumplimiento de los procedimientos institucionales establecidos para evitar conflictos de interés.

Este registro constituye un respaldo documental que valida la aplicación de mecanismos de transparencia dentro del Consejo de Directores de la entidad bancaria estatal.

La certificación reafirma la importancia de la abstención en los procesos de toma de decisiones en órganos colegiados, como medida para garantizar la integridad institucional.

Con esta aclaración, Banreservas fortalece la confianza en sus procedimientos internos y en la correcta gestión de proyectos de alto impacto en el país.