Banreservas abre su Centro Cultural en Santiago con dos exposiciones que exaltan el arte cibaeño

Bartolo García

Santiago, R.D.– El recién inaugurado Centro Cultural Banreservas Santiago abrió formalmente sus puertas al público con dos exposiciones que marcan el inicio de una nueva etapa para la oferta artística y cultural de la región norte. Las muestras, tituladas “Caminos de luz, caminos de tierra”, del maestro fotógrafo Domingo Batista, y “Cibaeños en la Colección de Artes Visuales de Banreservas”, estarán disponibles desde el 4 de diciembre hasta el mes de marzo.

Durante la ceremonia, Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior administrativa de Banreservas, destacó que este nuevo Centro Cultural nace con la misión de convertirse en un punto de encuentro para las artes y la creatividad, donde confluyan diversas expresiones estéticas y narrativas dominicanas.

Díaz subrayó que Santiago merecía un espacio que integrara el talento local y nacional, y que este proyecto representa un compromiso permanente con la difusión del arte como herramienta de crecimiento espiritual y social.

“Con ambas exposiciones queremos recalcar la importancia de este hogar para el arte en todas sus dimensiones”, afirmó, al resaltar el carácter inclusivo y formativo del espacio cultural.

El reconocido fotógrafo Domingo Batista, protagonista de una de las exhibiciones, expresó su agradecimiento al Centro Cultural Banreservas por ofrecerle la oportunidad de presentar una selección de obras que recorre décadas de observación, sensibilidad y diálogo con el paisaje dominicano.

Por su parte, Gladialisa Pereyra, gerente de Cultura de Santiago, describió la muestra de Batista como mucho más que una retrospectiva. A su juicio, se trata de una experiencia sensorial que conecta con la esencia del territorio, sus luces, texturas, caminos y memorias.

Pereyra destacó que cada fotografía del maestro santiaguero es un homenaje al entorno natural, una afirmación del paisaje como parte integral de la identidad dominicana, y un gesto de gratitud hacia la tierra que lo inspira.

La curaduría de “Caminos de luz, caminos de tierra” estuvo a cargo del Centro León, institución que resguarda parte del archivo fotográfico del artista y que reconoció el valor histórico y estético de su obra.

La segunda exposición, “Cibaeños en la Colección de Artes Visuales de Banreservas”, fue presentada por Gina Rodríguez, directora del Museo de Arte de Santiago, quien explicó que la muestra reúne a grandes maestros del Cibao cuyas obras han marcado el desarrollo del arte dominicano.

Rodríguez mencionó entre ellos a Cuquito Peña, Alberto Ulloa, Carlos Hinojosa, Danicel, Justo Susana, Antonio Guadalupe, Rafy Vásquez, Marianela Jiménez, Dionisio Pichardo, José Félix Moya, Rosa Tavárez, Jorge Severino y Cándido Bidó, figuras fundamentales en la construcción del imaginario artístico nacional.

Asimismo, afirmó que esta colección reafirma el compromiso institucional de Banreservas con la preservación, protección y divulgación del arte dominicano, especialmente aquel que nace de la región del Cibao, “una tierra fértil que alimenta al país y que ha dado algunos de nuestros creadores más brillantes”.

Las exposiciones permanecen abiertas en el histórico edificio del antiguo Hotel Mercedes, actual sede del Centro Cultural, un inmueble emblemático del corazón de Santiago que ha sido restaurado para acoger actividades de arte, educación y cultura.

La inauguración reunió a representantes de instituciones culturales, artistas, autoridades civiles, empresarios y ejecutivos de Banreservas, quienes coincidieron en destacar el impacto positivo que tendrá este espacio para la vida cultural de la región.

El lanzamiento de estas primeras muestras marca el inicio de una programación continua que busca posicionar al Centro Cultural Banreservas Santiago como un referente de formación, divulgación y encuentro artístico.

Próximas actividades

Como parte de su calendario inaugural, el Centro Cultural anunció una serie de actividades para el mes de diciembre:

• Charla: “El regreso del Hotel Mercedes”, miércoles 10, a las 7:00 p.m.

• Puesta en circulación: Libro de Domingo Batista, viernes 12, a las 6:00 p.m.

• Concierto: José Duluc – Homenaje a Luis “El Terror” Días, viernes 19, a las 7:00 p.m.

Con estas iniciativas, Banreservas reafirma su compromiso con la cultura dominicana y fortalece su presencia en Santiago a través de un espacio que celebra la creatividad, la memoria y el talento nacional.