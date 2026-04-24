Banreservas abre convocatoria del Premio de Relatos 2026 dedicado a la bachata

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El Centro Cultural Banreservas anunció la convocatoria del Premio de Relatos Banreservas 2026, en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura del Cibao, dedicando esta edición a la bachata como eje central de inspiración literaria.

El concurso, organizado junto a Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B, se ha consolidado como una plataforma que impulsa la creación narrativa breve y fortalece el vínculo entre la literatura, la música y la identidad cultural dominicana.

Luego de dedicar ediciones anteriores al jazz y al merengue, este año la bachata toma protagonismo como tema principal del certamen, resaltando su valor cultural y su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2019.

La convocatoria está abierta a escritores mayores de edad, dominicanos sin importar su lugar de residencia y extranjeros con residencia legal en la República Dominicana, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Los participantes deberán presentar un único relato inédito, escrito en español, con una extensión de entre tres y doce páginas, donde la bachata figure como elemento central en cualquiera de sus expresiones o vertientes narrativas.

Los textos deberán enviarse en formato Word, a doble espacio y bajo el sistema de seudónimo y plica, al correo electrónico oficial del certamen. La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 23 de julio de 2026 a las 11:59 de la noche.

El Premio de Relatos Banreservas otorgará un primer lugar de RD$60,000, un segundo premio de RD$40,000 y un tercer lugar de RD$30,000, además de cinco menciones de honor con una dotación de RD$10,000 cada una.

Como parte importante del reconocimiento, los relatos ganadores y las menciones de honor serán publicados en una antología bajo el sello de Luna Insomne Editores, permitiendo que estas historias formen parte del patrimonio narrativo contemporáneo vinculado a la bachata y la cultura dominicana.