BANFONDESA marca un hito financiero con bono sostenible dominicano en Luxemburgo

Bartolo García

El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA (BANFONDESA) alcanzó un hecho histórico para las finanzas dominicanas al listar el primer Bono Sostenible de la República Dominicana en la Bolsa de Valores de Luxemburgo (LuxSE), específicamente en su plataforma especializada Luxembourg Green Exchange (LGX).

La exhibición oficial del bono se realizó durante la tradicional ceremonia del Campanazo, celebrada el 20 de enero de 2026, con la participación de representantes de la alta dirección de BANFONDESA y ejecutivos de la Bolsa de Luxemburgo.

El instrumento financiero, con un valor de RD$250 millones, equivalente a 3.3 millones de euros, representa el primer bono sostenible emitido por un emisor dominicano y el primero en su tipo en ser mostrado en la LGX, reforzando el posicionamiento del país en los mercados internacionales de finanzas verdes.

Este logro fue posible gracias al apoyo técnico del Global Green Growth Institute (GGGI) y al financiamiento del Gran Ducado de Luxemburgo a través del Global Trust Fund (GTF), como parte de los esfuerzos para promover la inversión sostenible en mercados emergentes.

Arnaud Delestienne, director comercial y miembro del Comité Ejecutivo de la LuxSE, expresó que la incorporación de BANFONDESA y su Bono Sostenible representa un paso significativo para movilizar capital privado en apoyo a las microfinanzas, la inversión verde y la inclusión social.

Ceremonia del Campanazo, celebrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Delestienne destacó que esta transacción reafirma el compromiso de la Bolsa de Luxemburgo de facilitar el acceso de emisores de economías emergentes a inversionistas internacionales interesados en instrumentos financieros sostenibles.

Los recursos captados mediante este bono estarán destinados exclusivamente a microfinanzas y desarrollo sostenible, financiando microcréditos y préstamos verdes en sectores estratégicos como energías renovables, eficiencia energética, transporte sostenible y agricultura.

Asimismo, el bono apoyará proyectos sociales orientados al crecimiento de micro y pequeñas empresas, con el objetivo de fortalecer el tejido productivo y mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables de la República Dominicana.

El instrumento fue listado inicialmente en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) en noviembre de 2024, y desde entonces ha buscado ampliar su impacto social facilitando el acceso a servicios esenciales como energía, agua, vivienda, salud y educación.

El presidente del Consejo de Administración de BANFONDESA, Cristian Reyna, afirmó que la emisión del bono marca el inicio de una nueva etapa para las finanzas verdes inclusivas en el país.

Reyna subrayó que la entidad continuará ampliando el crédito verde, fortaleciendo la gestión del riesgo climático y profundizando su relación con aliados estratégicos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Gobierno de Luxemburgo.

El BEI ha respaldado a BANFONDESA desde 2008 mediante financiamiento orientado a ampliar el acceso a servicios financieros para personas de bajos ingresos, especialmente mujeres, fortaleciendo así la inclusión financiera en el país.

Esta relación se consolidó en 2018 con un préstamo senior destinado a proyectos verdes bajo el Mecanismo de Inversión ACP Cotonou, además de asistencia técnica enfocada en sostenibilidad ambiental y equidad de género.

En el ámbito institucional, BANFONDESA ha recibido múltiples reconocimientos por su modelo de gobierno corporativo, incluyendo una calificación “A” en transparencia otorgada por la Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) y la calificación “A” de Feller Rate.

Al cierre de diciembre de 2025, la entidad reportó utilidades netas no auditadas de RD$585.9 millones, un crecimiento interanual de 10.78 %, y un patrimonio neto de RD$3,042.6 millones, respaldado por una capitalización de RD$350 millones, consolidando su solidez financiera y su liderazgo en inclusión y sostenibilidad.