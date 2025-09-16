BANFONDESA lanza el primer bono sostenible en microfinanzas de la República Dominicana

Santiago, República Dominicana. – El Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A. (BANFONDESA), reafirmando su compromiso con la inclusión financiera y el desarrollo sostenible, anuncia el éxito de la colocación del Primer Tramo de su Programa de Emisiones de Bonos Sostenibles, debidamente inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el Núm. SIVEM-167. Esta primera emisión alcanzó un monto de RD$250 millones, con una tasa fija del 10% anual, con pago de interés mensual y vencimiento en 5 años (septiembre 2030).

Este logro fortalece el liderazgo financiero de BANFONDESA, y posiciona a la República Dominicana al frente de las microfinanzas verdes en la Región del Caribe, creando un impacto directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) generando fuentes ingresos para familias, reduciendo brechas económicas, impulsando el uso de energías limpias; y aumentando la eficiencia energética. Asimismo, inicia el camino hacia nuevas fuentes de capital por medio de inversionistas internacionales que buscan proyectos alineados con la sostenibilidad.

Un paso más hacia la “Banca con propósito”

En el marco de su décimo aniversario, BANFONDESA celebra este hito como parte de su visión de ser “el banco de la familia y la microempresa”, acompañando a quienes sueñan con crecer. Desde su conversión a banco en 2015, la entidad ha transformado la vida de miles de dominicanos, especialmente mujeres emprendedoras, jóvenes estudiantes, productores agrícolas y familias de ingresos limitados, demostrando que la banca inclusiva es un motor de progreso.

“Este bono sostenible es más que un instrumento financiero; es una herramienta para seguir construyendo oportunidades y bienestar en cada rincón del país. Con él, reafirmamos nuestra misión de impulsar proyectos que generen impacto social y ambiental positivo”, expresó Cristian Reyna T., Presidente Ejecutivo de BANFONDESA.

La emisión cuenta con calificación de riesgo A por Feller Rate, reflejo de la fortaleza institucional y la confianza del mercado en la gestión de BANFONDESA. Este instrumento se convierte en el primer bono sostenible dedicado al sector de las microfinanzas en República Dominicana, consolida el liderazgo del banco en innovación financiera , y reafirma su compromiso con las finanzas inclusivas, justas, responsables y sostenibles.