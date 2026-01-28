BANFONDESA coloca a la República Dominicana en el mapa global de las finanzas sostenibles

Bartolo García

La República Dominicana dio un paso histórico en los mercados internacionales de capital con la exhibición del primer Bono Sostenible del país en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, a través de su plataforma especializada Luxembourg Green Exchange.

El instrumento fue emitido por el Banco de Ahorro y Crédito FONDESA (BANFONDESA), por un monto de RD$250 millones, equivalentes a unos 3.3 millones de euros, consolidando el primer bono de sostenibilidad de un emisor dominicano listado en ese mercado.

La ceremonia oficial del tradicional Campanazo se celebró en la sede de la bolsa luxemburguesa, con la participación de representantes de BANFONDESA y de LuxSE, quienes destacaron el significado de este logro para el desarrollo del país y para los mercados emergentes.

Este hito fue posible gracias al apoyo técnico del Global Green Growth Institute (GGGI) y al financiamiento del Gran Ducado de Luxemburgo, a través del Global Trust Fund, fortaleciendo el ecosistema de finanzas sostenibles en la región.

Arnaud Delestienne, director comercial y miembro del Comité Ejecutivo de LuxSE, afirmó que la llegada de este bono resalta el rol de los mercados de capitales para movilizar recursos privados hacia las microfinanzas, la inversión verde y la inclusión social.

El Bono Sostenible de BANFONDESA está destinado exclusivamente a respaldar iniciativas de microfinanzas y desarrollo sostenible, canalizando recursos hacia microcréditos y préstamos verdes en sectores estratégicos como energía renovable, eficiencia energética, transporte sostenible y agricultura.

Asimismo, el instrumento apoya proyectos sociales orientados al crecimiento de micro y pequeñas empresas, contribuyendo a mejorar el acceso a servicios esenciales como energía, agua, vivienda, salud y educación en comunidades vulnerables.

El bono fue listado inicialmente en la Bolsa de Valores de la República Dominicana en noviembre de 2024, y su incorporación a la plataforma internacional LGX amplía su visibilidad ante inversionistas globales con enfoque ambiental, social y de gobernanza.

Cristian Reyna, presidente de Administración de BANFONDESA, expresó que esta emisión representa el inicio de una nueva etapa para las finanzas verdes inclusivas en el país, basada en la confianza, la alianza estratégica y la convicción de que la inversión sostenible transforma vidas.

Reyna destacó que la entidad continuará ampliando el crédito verde, fortaleciendo herramientas de gestión de riesgo climático y profundizando la cooperación con el Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno de Luxemburgo.

El Banco Europeo de Inversiones ha respaldado a BANFONDESA desde 2008, impulsando el acceso a servicios financieros para personas de bajos ingresos, especialmente mujeres, y apoyando proyectos verdes a través de préstamos y asistencia técnica especializada.

Esta colaboración permitió la creación de productos como BANFONDESA Renovable y sentó las bases para la emisión del primer Bono Sostenible de la institución, alineado con estándares internacionales de sostenibilidad.

La Bolsa de Valores de Luxemburgo, con más de 50,000 valores listados de emisores de 100 países, se consolida como un referente global en la cotización de instrumentos de deuda y en la promoción de finanzas responsables.

Al cierre de diciembre de 2025, BANFONDESA reportó utilidades netas no auditadas por RD$585.9 millones y un patrimonio neto superior a RD$3,000 millones, resultados que refuerzan la solidez financiera de la entidad y su liderazgo en microfinanzas sostenibles en la República Dominicana.