Banesco celebra encuentro con clientes y aliados en Santiago

Santiago de los Caballeros.- Banesco Banco Múltiple reunió a clientes, empresarios y aliados estratégicos de la zona norte en un evento realizado en el Hotel AC Marriott de Santiago, como parte de su estrategia de fortalecer vínculos y compartir una visión sobre la realidad económica local e internacional.

La actividad contó con la participación de Carlos Alberto Escotet, presidente del Consejo de Administración de Banesco República Dominicana, en representación de Banesco Internacional y ABANCA, así como del reconocido economista Roberto Despradel, miembro del Consejo de Administración de Banesco República Dominicana.

En el marco del encuentro, los asistentes recibieron información de primera mano sobre el desempeño de la entidad en el país e internacionalmente, así como también un análisis sobre el contexto económico global y local.

“En Banesco creemos firmemente en la República Dominicana y, en especial, en el Cibao como motor de progreso. Por eso seguimos construyendo cercanía con Santiago y la zona norte, generando espacios como este encuentro que nos permiten escuchar a nuestros clientes, compartir con ellos nuestra visión y reafirmar nuestra confianza en el futuro de esta ciudad y del país. Con ese compromiso, redoblamos esfuerzos y estrategias para que, de cara a 2030, podamos consolidarnos entre los cinco principales bancos del país”, expresó Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo de Banesco.

La celebración se enmarca en la estrategia de crecimiento que impulsa Banesco en República Dominicana y que incluye la reciente inauguración de su sucursal en Ágora Santiago Center. Con este paso, la entidad reafirma su compromiso de brindar soluciones financieras innovadoras y de calidad, respaldadas por la fortaleza de Banesco Internacional y ABANCA, con presencia en más de 14 países y activos superiores a US$111,604 millones.