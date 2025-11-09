BANDEX y la Agencia Francesa de Desarrollo firman acuerdo de US$20 millones para impulsar proyectos sostenibles en República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un acuerdo de financiamiento por 20 millones de dólares, destinado a impulsar proyectos con alto impacto social, ambiental y económico en la República Dominicana. La operación también contempla una donación de 200,000 euros para asistencia técnica orientada al fortalecimiento institucional de BANDEX.

El convenio, suscrito durante un acto en la sede central de BANDEX, marca la primera alianza financiera entre ambas instituciones, consolidando el papel del banco como entidad pública de desarrollo comprometida con el bienestar colectivo y la inclusión financiera.

Los recursos estarán dirigidos a proyectos que reduzcan las desigualdades económicas, sociales, territoriales y de género, al tiempo que fomenten la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), promuevan la transición ecológica y generen empleo digno y sostenible.

Durante el acto de firma, las autoridades destacaron que el acuerdo se enmarca dentro del mandato global de la AFD como banco bilateral de desarrollo, alineado con las orientaciones del movimiento International Finance in Common, liderado por la propia AFD. Esta iniciativa busca armonizar el financiamiento de la banca pública de desarrollo con los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Clima.

Asimismo, los representantes subrayaron que este acuerdo refuerza la cooperación histórica entre Francia y la República Dominicana, la cual se ha fortalecido en los últimos años mediante proyectos que promueven la sostenibilidad, la innovación y el progreso social.

El gerente general de BANDEX, Catalino Correa Hiciano, expresó que la firma de este convenio “amplía la capacidad del banco para canalizar recursos hacia proyectos de impacto social y ambiental, con especial énfasis en las MIPYMES y en la transición ecológica”.

Correa Hiciano añadió que la asistencia técnica de la AFD permitirá fortalecer los marcos de evaluación de impacto, gestión de riesgos y gobierno corporativo del banco, garantizando que cada financiamiento otorgado genere resultados tangibles para el bienestar de la población dominicana.

Por su parte, la directora de la AFD en la República Dominicana, Virginie Díaz Pedregal, afirmó que este acuerdo simboliza el compromiso compartido entre Francia y República Dominicana de avanzar hacia un modelo de desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible. “Nos enorgullece acompañar a BANDEX en su proceso de consolidación como banco público de desarrollo, enfocado en la creación de oportunidades y en la reducción de brechas sociales y ambientales”, señaló.

El acuerdo también contempla la creación de mecanismos de cooperación técnica continua, que permitirán a BANDEX fortalecer su estructura institucional y adoptar las mejores prácticas internacionales en materia de banca verde, financiamiento sostenible y rendición de cuentas.

En el marco de esta alianza, ambas entidades reafirmaron su compromiso de promover la resiliencia económica y ambiental, favoreciendo proyectos que contribuyan al uso eficiente de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y el impulso de energías limpias.

El convenio, según ambas partes, representa un paso significativo en el esfuerzo del Gobierno dominicano por consolidar un sistema financiero más inclusivo y sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Con esta alianza, BANDEX reafirma su papel como instrumento clave del Estado dominicano para movilizar recursos hacia sectores productivos estratégicos, mientras que la AFD fortalece su presencia en el Caribe y su rol como socio estratégico de largo plazo en la promoción del desarrollo sostenible y la cooperación internacional.

Sobre BANDEX

El Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) es una entidad pública de desarrollo creada para promover el financiamiento productivo, la innovación y la competitividad empresarial en República Dominicana. Su enfoque está orientado a apoyar las MIPYMES, impulsar sectores con impacto social y ambiental, y fortalecer el desarrollo económico sostenible del país.

Sobre la AFD

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una institución financiera pública que ejecuta la política de desarrollo y solidaridad internacional del Gobierno de Francia. A través de préstamos, donaciones y asistencia técnica, la AFD apoya proyectos que promueven la transición ecológica, el progreso social y el desarrollo sostenible en más de 100 países alrededor del mundo.

