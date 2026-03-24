Banco Vimenca amplía su red con nueva sucursal en Punta Cana

Bartolo García

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.– Banco Vimenca inauguró una nueva sucursal en Punta Cana, como parte de su estrategia de expansión nacional y su compromiso de acercar servicios financieros a una de las zonas de mayor dinamismo económico del país.

La oficina, ubicada en Cubik Business Center 901, se convierte en la sucursal número 12 de la entidad, respondiendo a la creciente demanda de soluciones bancarias ágiles, confiables y adaptadas a clientes personales y empresariales.

Aida Méndez, Víctor Alejandro Méndez, Giselle Marie Méndez, Víctor Virgilio Méndez, Orietta Read de Méndez, Víctor Óscar Pacheco y Tulio Matos

Durante el acto inaugural, el vicepresidente ejecutivo Jesús Cornejo destacó que esta apertura representa un paso clave en el fortalecimiento de la presencia del banco en la región Este, acompañando el desarrollo económico local.

“Estar presentes en Punta Cana reafirma nuestra misión de ofrecer un servicio cercano, de calidad y ajustado a las necesidades de nuestros clientes”, expresó el ejecutivo.

Raffaella Delfino, Jesús Cornejo Bravo y Emanuela Delfino

La nueva sucursal ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos apertura de cuentas, préstamos, certificados financieros, tarjetas de crédito, cambio de divisas, envío de remesas a través de Western Union y pagos múltiples mediante la plataforma PagaTodo.

Rafael Areche, Mariví Dalmau, Jesús Cornejo Bravo y Francisco Losada

Asimismo, incorpora una unidad especializada de Banca Empresa para atender a clientes corporativos, además de contar con autobanco y acceso a una extensa red de cajeros automáticos, facilitando transacciones rápidas y eficientes.

Con esta iniciativa, Banco Vimenca reafirma su compromiso de innovación y crecimiento, consolidándose como un aliado financiero estratégico para el desarrollo económico y el bienestar de sus clientes en todo el país.